Дебаты между демократами и республиканцами в Офисе президента называют нормальным политическим процессом.

В Офисе президента не сомневаются, что несмотря на дебаты между демократами и республиканцами, США все же выйдет на совместное решение о продолжении финансовой поддержки Украины. Об этом в эфире информационного телемарафона заявил советник главы ОП Михаил Подоляк.

"Почему идет дискуссия? Безусловно, события в Украине - это важный фактор внутренней политики. Поэтому те или иные партии хотят, продискутировав, получить дополнительный процент внимания именно к ним. Поэтому спокойно относимся к дискуссии, не сомневаемся в том, что поддержка будет, и крупные денежные пакеты будут проголосованы вместе с помощью Израилю", - отметил он.

Подоляк подчеркнул, что не видит кризисной ситуации в этих дискуссиях, потому что для Соединенных Штатов война в Украине является очень важной историей.

Видео дня

"Это война о лидерстве, если говорить о глобальном аспекте. Это просто внутриполитическая дискуссия, которая каким-то образом влияет на скорость принятия решений. Поэтому я спокойно отношусь к дискуссии между демократами и республиканцами, потому что они однозначно выйдут на комплиментарное для Украины решение", - отметил он.

Помощь Украине от США

Как сообщал УНИАН, ранее спикер Палаты представителей Майк Джонсон заявлял, что Сенат в ближайшее время рассмотрит законопроект о финансировании, объединяющий средства на охрану границ США и помощь Украине.

На следующий день, 3 ноября, Палата представителей одобрила законопроект о чрезвычайной помощи Израилю на сумму 14,3 миллиарда долларов. В этом проекте нет упоминаний о нашей стране, несмотря на просьбу президента Джо Байдена объединить помощь Израиля и Украине.

Вас также могут заинтересовать новости: