Внесение отдельного законопроекта о помощи Украине на рассмотрение Палаты представителей не имеет смысла.

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон заявил, что Палата представителей в ближайшее время рассмотрит законопроект о финансировании, объединяющий средства на охрану границ США и помощь Украине.

"Украина будет рассмотрена в ближайшее время. Она будет следующей", - подчеркнул Джонсон, сообщает The Fox News.

Внесение отдельного законопроекта о помощи Украине на рассмотрение Палаты представителей не имеет смысла.

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"У нас есть вещи, которые мы можем и должны делать по всему миру, но в первую очередь мы должны позаботиться о собственном доме", - отметил он.

Однако если израильский законопроект пользуется широкой поддержкой среди членов Палаты представителей, то пакет, объединяющий Украину и США, может оказаться трудновыполнимым для консерваторов, которые критикуют финансирование обороны Киева.

"У меня нет уверенности в том, что администрация Байдена направит деньги туда, куда нужно, независимо от того, что мы примем. Мы финансировали Украину уже шесть раз на сумму более 110 млрд. долл. Я посмотрю на это. Граница... это наша главная проблема", - сообщил член Палаты представителей Ральф Норман журналистам в преддверии голосования.

Помощь Украине от США - детали

Ранее Джонсон, отвечая на вопрос о просьбе президента США Джо Байдена о совместном пакете помощи Израилю и Украине, отметил, что на этой неделе в Палату представителей будет внесен отдельный законопроект о финансировании Израиля, поскольку это срочная и неотложная необходимость.

Палата представителей США планирует в четверг провести голосование по плану республиканцев по предоставлению помощи Израилю в размере 14,3 миллиарда долларов в борьбе с ХАМАС, что приведет к столкновению с контролируемым демократами Сенатом и Белым домом.

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