С лета поддержка Республиканской партии упала двузначными числами.

Согласно опросу, опубликованному в пятницу, шансы республиканцев получить большинство в Конгрессе после выборов в ноябре 2024 года уменьшаются.

В октябре члены Конгресса от Республиканской партии избрали Майка Джонсона на должность спикера Палаты представителей после нескольких недель внутренних споров по поводу того, кто должен возглавить партию после отставки бывшего спикера Кевина Маккарти. Как пишет Newsweek, Джонсон унаследовал глубоко расколотую Палату представителей: республиканцы имеют преимущество только в четыре места над демократами, и они остаются разобщенными между собой по таким вопросам, как российско-украинская война и вопрос о том, следует ли привлекать к ответственности президента Джо Байдена.

Перед Джонсоном стоит задача преодолеть эти разногласия, а это означает, что на конференции Республиканской партии он должен сохранить поддержку со стороны консервативных сторонников жесткой линии, а также умиротворить умеренных членов, многим из которых, как ожидается, в ноябре следующего года предстоит непростая гонка за переизбрание. Между тем, отмечает Newsweek, у нового спикера Палаты есть всего две недели для принятия ряда законопроектов об ассигнованиях, чтобы продолжить финансирование федерального правительства и предотвратить приостановку его работы.

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Джонсон также должен работать над восстановлением имиджа республиканцев в конкурирующих избирательных округах. Опрос, опубликованный в пятницу исследовательской фирмой Navigator Research и проведенный среди избирателей в колеблющихся округах, показал, что одобрение республиканцев в этих регионах снизилось в последние месяцы на фоне хаоса вокруг борьбы за кресло спикера и опасений по поводу надвигающейся остановки работы правительства.

Опрос показал, что с лета поддержка Республиканской партии упала двузначными числами. А это значит, что республиканское большинство в Палате представителей находится под угрозой: по состоянию на октябрь их рейтинг неодобрения составляет 22 пункта. В июле республиканцы в Палате представителей имели рейтинг неодобрения всего 12 пунктов.

Демократы, тем временем, держались стабильно, имея рейтинг неодобрения 10 пунктов как в июле, так и в октябре.

В ходе соцопроса с 19 по 25 октября были опрошены 1500 потенциальных избирателей в 61 избирательном округе. Погрешность составляет плюс-минус 2,5 процентных пункта.

Согласно опросу, действующие конгрессмены-демократы в этих округах, как правило, имеют более высокие рейтинги одобрения, чем их коллеги из Республиканской партии. Члены Конгресса от Демократической партии, представляющие колеблющиеся округа, имеют средний рейтинг одобрения 9, в то время как у действующих республиканцев рейтинг неодобрения составляет 7.

Некоторым членам Конгресса-республиканцам предстоит в ноябре 2024 года столкнуться с непростой гонкой за переизбрание, защищая округа, выигранные Байденом в 2020 году, и, как ожидается, в следующем году они снова одержат победу.

По данным The Cook Political Report, организации, которая отслеживает выборы в Соединенных Штатах, 15 республиканцев в Палате представителей участвуют в гонках с равными шансами, тогда как демократов всего лишь девять.

Другие новости США

Как сообщал УНИАН, новый спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон выступил за оказание поддержки Украине, так как победа России в этой войне может воодушевить не только Кремль, но и Китай.

Однако Джонсон добавил, что Украина должна больше отчитывалась о потраченных деньгах. Кроме этого, республиканцы хотят получить больше информации о стратегии администрации президента США Джо Байдена в отношении Украины.

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