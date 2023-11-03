Ранее Байден обещал наложить на этот документ вето.

Палата представителей США одобрила законопроект о чрезвычайной помощи Израиля. Речь идет о поддержке на сумму 14,3 миллиарда долларов.

Об этом сообщает CNN. Отмечается, что в этом проекте нет упоминаний об Украине, несмотря на просьбу Байдена объединить помощь Израилю и нашему государству.

Во время голосования в Палате представителей Конгресса США проект поддержали 226 членов палаты. Голоса против отдали 196 человек.

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Демократы призывали объединить помощь Израилю и Украине. Отмечается, что в Сенате есть двухпартийная поддержка помощи Израилю и дальнейшей поддержки Украины, однако в Палате представителей многие республиканцы выступают против такого шага, что порождает разногласия между двумя палатами Конгресса.

Лидер большинства в Сенате Чак Шумер сказал, что Сенат "не будет рассматривать это глубоко ошибочное предложение республиканской Палаты представителей".

"Вместо этого мы будем работать вместе над нашим двухпартийным пакетом экстренной помощи, который включает помощь Израилю, Украине, конкуренцию с правительством Китая и гуманитарную помощь Газе", – подчеркнул он.

Отметим, что ранее Байден обещал наложить вето на этот законопроект в случае его принятия.

Помощь Израилю и Украине от США

20 октября 2023 года администрация президента США Джо Байдена запросила у Конгресса выделить 106 миллиардов долларов на помощь Украине, Израилю и другим иностранным государствам, в частности Тайваню. Примечательно, что львиная часть этих средств, а именно 61,4 миллиарда долларов, должна была пойти именно на поддержку Украины.

В то же время республиканцы в Палате представителей предложили выделить 14,3 миллиардов долларов помощи Израилю и оплатить это за счет сокращения бюджета налоговой службы, при этом исключив Украину. Лидер большинства в Сенате Чак Шумер назвал такую идею "крайне неадекватной".

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