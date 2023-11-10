По словам руководителя Офиса президента, сейчас коммуникация Киева с Пекином является "непростой".

Офис президента Украины (ОПУ) ведет работу по подготовке встречи Владимира Зеленского с лидером КНР Си Цзиньпином.

Об этом в интервью журналистке Наталии Мосейчук рассказал руководитель ОПУ Андрей Ермак. По его словам, глава государства поставил задачу, чтобы офис президента и МИД сделали все необходимое для того, чтобы в ближайшее время наш президент имел личные встречи с лидерами так называемого "глобального Востока".

"Он включает в себя и Китай, и Индию, и Бразилию и так далее. И очень важно, чтобы в конце концов состоялись визиты нашего президента в эти страны. Потому что визиты президента Зеленского всегда дают очень такой сильный толчок для развития отношений и изменение абсолютно отношения", - сказал Ермак.

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В то же время руководитель ОПУ отметил, что сейчас коммуникация Украины с Китаем является "непростой".

"Но были два очень хороших разговора у президента и лидера Китая. Мы работаем над этими отношениями. Они очень важны. К сожалению, в прошлом было много того, что привело к тому, что отношения сегодня такие, какие они есть. Китай - большой игрок сегодня. Но очень много есть аргументов сегодня, которые, я считаю, являются очень сильными для того, чтобы наши отношения стали намного лучше", - подчеркнул Ермак.

Китай и война в Украине

Война РФ против Украины вынуждает Китай детально продумывать нападение на Тайвань. Об этом заявил глава ЦРУ Билл Бернс.

"Мы считаем, что это, вероятно, затрагивает не столько вопрос о том, может ли китайское руководство через несколько лет решить применить силу для контроля над Тайванем, сколько вопрос о том, как и когда они это сделают", — считают в ЦРУ.

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