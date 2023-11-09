Предполагается, что Северная Корея активно готовится к завоевательной войне.

Укрепляющийся союз Северной Кореи, России и Китая может усилить ядерный арсенал Пхеньяна, в частности, за счет поставок плутония и высокообогащенного урана, необходимых для производства ядерных бомб. И это вызывает ключевое беспокойство на Западе, пишет Financial Times.

Как заявил бывший директор американской национальной ядерной исследовательской лаборатории в Лос-Аламосе Зигфрид Хекер, нет никаких технических препятствий для того, чтобы Россия отправила 100 или даже 1000 килограммов плутония в Северную Корею.

Даже если бы Москва не желала передавать расщепляющийся материал напрямую, она могла бы вместо этого предложить Пхеньяну композитные материалы, отправку которых практически невозможно будет отследить.

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Также в публикации напоминается, что после личной встречи глав КНДР Ким Чен Ына и РФ Владимира Путина Северная Корея отправила в Россию около 1000 контейнеров с военной техникой и боеприпасами, которые Путин использует на войне в Украине. В обмен на них, как заявил представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби, Ким хочет получить от Москвы "истребители, ракеты класса "земля-воздух", бронетехнику, оборудование для производства баллистических ракет", а также другие материалы и передовые технологии.

В Южной Корее тем временем предупредили, что Пхеньян, судя по всему, уже получает техническую помощь от Москвы, в особенности перед ожидаемым запуском своего первого военного разведывательного спутника.

Настораживает Запад и то, что при всем этом Ким продолжает пользоваться покровительством Китая. По мнению экспертов, "Пекин понимает, что он, вероятно, в ближайшие десятилетия будет находиться в конфликте с США и потому готов поддержать Пхеньян и просить очень мало взамен".

Опубликованные недавно данные показывают, что торговля между Северной Кореей и Китаем подскочила до самого высокого уровня почти за четыре года. И при этом Пекин открыто предлагал Пхеньяну запрещенные товары. Ослабла позиция Китая и по поводу санкций против Северной Кореи.

В связи со всем этим на Западе растет обеспокоенность тем, что КНДР ускорит реализацию своей ядерной программы. Специалисты объясняют стремления Кима в этом направлении серьезной подготовкой к войне и завоеванию Юга. Эта угроза начнет становиться все более и более очевидной в течение следующих 10 или 15 лет, предполагают эксперты.

КНДР передала России ракеты - что сообщалось

Как писал УНИАН, представители армии Южной Кореи предупредили, что Северная Корея, вероятно, поставила России ракеты нескольких типов для ее войны против Украины

Они предположили отправку неопределенного количества баллистических ракет малой дальности, противотанковых ракет и переносных противовоздушных ракет. Также КНДР, вероятно, передала России винтовки, ракетные установки, минометы и снаряды.

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