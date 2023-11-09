Для некоторых стран возобновление конфликта в Газе разожгло старые убеждения, что Соединенные Штаты являются антимусульманским государством.

Для союзников США в Азии внезапная концентрация внимания американцев на событиях вокруг сектора Газа и продолжение войны в Украине означает угрозу предательства - потери интереса Штатов к планам Китая насчет Тайваня.

Как пишет The New York Times, многие задаются вопросом: с каким количеством обещаний о поддержке скольких стран могут справиться США – держава, растянутая за рубежом и политически разделенная внутри? Возможности поставок оружия вызывают обеспокоенность. Оборонная промышленность Соединенных Штатов столкнулась с проблемой нехватки боеприпасов, поставляемых как Украине, так и Израилю. Управляемые боеприпасы и более сложные американские системы также поставляются в обе страны, хотя американские партнеры в Индо-Тихоокеанском регионе тоже их ждут. Япония, Тайвань и Австралия могут столкнуться с задержками. Также нужно обучить людей использовать это оружие.

Затяжной конфликт в Газе приведет к истощению военных запасов США, но Китай может извлечь урок из конфликта: воевать в городских условиях чрезвычайно трудно. И это может остановить его от планов захватить Тайвань. Однако на данный момент Пекин, похоже, предпочитает продолжать политику балансирования на грани войны.

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Для некоторых стран возобновление конфликта в Газе разожгло старые убеждения, что Соединенные Штаты являются антимусульманским государством или, по крайней мере, слишком предвзятым, когдаечь идет об Израиле. Некоторые больше не верят, что США могут быть посредником. Когда министр обороны Остин приедет в Индонезию, он, скорее всего, столкнется с разъяренной общественностью, а, может, и с антиамериканскими протестами, несмотря на его попытки консультировать израильских военных относительно того, как избежать жертв среди гражданского населения в Газе.

Но для Японии и многих других американских партнеров в Азии война в Газе рискует нарушить как поставки нефти, так и прогресс в области безопасности. По их мнению, чем быстрее она закончится, тем быстрее мир сможет вернуться к решению важнейшей задачи: сдерживанию и соперничеству с Китаем во взаимозависимом мире.

Война Израиля и ХАМАС - детали

Израиль дал согласие на ежедневные четырехчасовые перерывы в боевых действиях в сектора Газа, чтобы палестинцы могли покинуть северную часть анклава.

ХАМАС "потерял контроль" над северной частью сектора Газа. Об этом сообщил представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари.

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