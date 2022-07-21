Предполагается, что власти Китая на примере событий в Украине поняли, что быстрых и решительных побед добиться невозможно.

Полномасштабная война РФ против Украины, которую Путин развязал 24 февраля, заставляет Китай детальнее продумывать нападение на Тайвань.

Об этом на Форуме по безопасности в Аспене заявил глава ЦРУ Билл Бернс, его слова передает The Guardian.

События в Украине "выбили из колеи" Китай, война может повлиять на решения касательно возможного применения агрессии против Тайваня. Риск вторжения Китая на Тайвань будут только увеличиваться.

Бернс указал, что Китай был "встревожен", глядя на пятимесячную войну России против Украины, ее он охарактеризовал как "стратегический провал" Путина. Диктатор надеялся свергнуть киевское правительство в течение недели, а по итогу его планы полностью провалились.

"Мы считаем, что это, вероятно, затрагивает не столько вопрос о том, может ли китайское руководство через несколько лет решить применить силу для контроля над Тайванем, сколько вопрос о том, как и когда они это сделают", — считают в ЦРУ.

Власти Китая, глядя на ситуацию в Украине, поняли, что добиться быстрых и решительных побед "непреодолимой силой" невозможно. Полномасштабная война в нашей стране стала уроком для других, считает Бернс. Китай мог понять, что для вторжения в Тайвань нужно все продумать заранее и позаботиться о "полном контроле над информационным пространством". Помимо этого, перед вторжением страна может продумать и сделать все возможное, чтобы защититься от санкций.

"Я подозреваю, что урок, который извлекают китайское руководство и военные, заключается в том, что вам нужно накопить подавляющую силу, если вы собираетесь обдумывать это в будущем", — сказал он.

Противостояние Китая и Тайваня: что известно

Президент США Джо Байден 23 мая заявил о готовности применить вооруженные силы для защиты Тайваня в случае нападения Поднебесной.

Неделю спустя десятки китайских самолетов вошли в зону действия ПВО Тайваня, однако обошлось без вооруженного столкновения.

Министры обороны США и Китая, Ллойд Остин и Вэй Фэнхэ соответственно, 10 июня встретились в Сингапуре. После переговоров в Минобороны КНР заявили, что Пекин готов вступить в войну, если будут предприняты попытки сделать Тайвань независимым. При этом беседу между министрами в Китае охарактеризовали, как "откровенную", "позитивную и конструктивную".

В середине июня китайский лидер Си Цзиньпин подписал указ, разрешающий "невоенное" использование вооруженных сил. Это вызвало опасения насчет потенциального вторжение КНР в Тайвань под видом "спецоперации" без объявления войны. В конце июня посол КНР во Франции заявил, что Китай готов вернуть Тайвань любым способом, в том числе военным.