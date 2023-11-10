Существует единственная позиция - одержать победу в этой войне, подчеркнул глава Офиса президента.

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак ответил на вопрос, имеют ли под собой основание разговоры о том, что украинский лидер Владимир Зеленский собирается заменить главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного кем-то другим.

Чиновник в интервью журналистке "1+1" Наталье Мосейчук заявил: "Я не слышал об этом. У меня нет такой информации". Также Ермак ответил на вопрос, есть ли единство во взаимоотношениях Зеленского и Залужного.

"А как может быть по-другому. У нас есть единственная позиция - одержать победу в этой войне. Сегодня идет постоянный диалог, постоянная работа - 24/7. Мы должны быть еще умнее, мы должны быть еще креативнее", - сказал глава ОП.

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Почему отношения Залужный - Зеленский в центре внимания

После того, как в издании The Economist вышла статья Валерия Залужного, в которой говорилось о том, что война Украины с РФ становится позиционной, появились слухи о расколе во взаимоотношениях главнокомандующего ВСУ с Владимиром Зеленским.

7 ноября нардеп от "Европейской солидарности" Владимир Арьев написал, что министр обороны Рустем Умеров якобы "внес представление на Ставку верховного главнокомандующего" об увольнении Залужного.

Эту информацию подхватили российские пропагандисты. Потом народный избранник удалил сообщение, потому что "многие другие источники" опровергли утверждения другого "источника". Позже сам Умеров назвал сведения, которые распространил нардеп, информационным вбросом.

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