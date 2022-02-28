Правда, уже без каких-либо обязательных ультиматумов, отметил Михаил Подоляк.

Первый раунд переговоров Украины и России в Припяти показался тяжелым.

Об этом написал советник главы Офиса президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк в своем Twitter.

"Переговоры тяжелые. Правда, уже без каких-либо обязательных ультиматумов. Российская сторона, к сожалению, все еще крайне необъективно смотрит на запущенные ею разрушительные процессы", - написал Подоляк.

Как сообщал УНИАН, первый раунд переговоров Украины и России завершился около 18:00 28 февраля 2022 года, переговоры продолжались около шести часов.

По словам Михаила Подоляка, "стороны определили целый ряд приоритетных тем, по которым наметились определенные решения".

Участники переговоров возвращаются в столицы своих стран для обсуждения результатов переговоров.