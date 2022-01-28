Адвокаты говорят, что пятый президент придет на такой допрос.

Пятый президент Петр Порошенко придет на одновременный допрос с народным депутатом Виктором Медведчуком, но не будет давать никаких показаний.

Об этом корреспонденту УНИАН заявили его адвокаты Илья Новиков и Игорь Головань.

По словам Новикова, если в ГБР устроят одновременный, или так называемый перекрестный, допрос Порошенко и Медведчука, то пятый президент придет, но ничего не будет говорить, поскольку все показания уже дал ранее.

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В свою очередь Головань добавил: "Конечно, они могут снять картинку, как в кабинете следователя находятся Порошенко и Медведчук, снять картинку, как они заходят и выходят. Это и все".

По словам Голованя, отказываться или давать показания – это право гражданина.

Новиков также добавил, что защите Порошенко безразлично, какие показания будет давать Медведчук.

Почему материалы дела не поступили сегодня в апелляционную инстанцию, адвокаты не знают, однако предполагают, что это сделано специально.

Их мнение разделяет и сам Порошенко, который, выступая в зале суда, заявил: "Офис президента отдал приказ Печерскому суду не передавать документы в Апелляционный суд, сорвать это заседание, потому что они еще не подобрали компромата на судей, которые должны вынести незаконное решение".

Следует заметить, что в Киевском апелляционном суде довольно часто переносят заседание по рассмотрению апелляции на меру пресечения из-за непоступления материалов из суда первой инстанции.

Напомним, ранее в Госбюро расследований заявили, что народного депутата Петра Порошенко и народного депутата Виктора Медведчука, которые являются фигурантами "угольного дела", могут допросить одновременно, и назвали условие для этого.

"Угольное" дело Порошенко - что известно

ГБР расследует производство о преступной схеме поставки угля с временно оккупированных территорий и содействии террористическим организациям "ЛНР" и "ДНР" группой граждан Украины.

Порошенко является одним из фигурантов дела. Он подозревается в том, что, действуя по предварительному сговору с группой лиц, в том числе из числа представителей высшего руководства РФ, способствовал деятельности террористических организаций "ЛНР" и "ДНР".

Уголовное производство против Порошенко расследуется по ч. 1 и ч. 3 ст. 258-5 (Финансирование терроризма), ч. 1 ст. 111 (Государственная измена) и ч. 1 ст. 258-3 (Создание террористической организации) УК Украины.

В сентябре-ноябре 2021 года по этому делу сообщили о подозрении народному депутату от "ОПЗЖ" Виктору Медведчуку и бывшему министру энергетики Владимиру Демчишину.

6 января 2022 года Печерский райсуд Киева наложил арест на имущество и активы Порошенко.

19 января суд избрал Порошенко меру пресечения в виде личного обязательства, хотя прокурор просил взять пятого президента под стражу с альтернативой около 1 млрд грн залога.

Адвокаты и прокуроры обжаловали соответствующее решение суда.

Киевский апелляционный суд назначил дату рассмотрения апелляций на меру пресечения Порошенко на 28 января. Заседание было перенесено.

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