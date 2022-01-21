Арестовича внесли в "Миротворец" за участие в актах гуманитарной агрессии против Украины и дискредитацию ВСУ.

Алексей Арестович, который на днях заявил об увольнении из Офиса президента, отреагировал на появление сообщения о себе в базе "Миротворец".

Об этом говорится в Facebook блогера.

Он отметил, что до 2019 года сам активно пользовался площадкой, однако с тех пор "Миротворец" начал "превращаться в помойку".

Арестович считает, что ему таким образом хотят политически отомстить представители власти пятого президента.

"В занесении меня в "Миротворец" суть порошковых проявилась во всей полноте: во-первых, использовать государственного значения вещи во внутриполитических разборках; во-вторых, их уже легендарная сцикл***, поскольку, пока я был в Офисе, их могучая рука соответствующие клавиши нажимать боялась", – высказался блогер.

Арестович назвал причастных "тупыми, жадными, вредными сцик***": "И мысли у вас короткие-короткие, как у Буратино. И жизнь вас в этом вскоре убедит".

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Накануне на ресурсе "Миротворца", в который вносят, в частности, причастных к войне на Донбассе боевиков, появилось сообщение об Алексее Арестовиче.

Авторы выложили личные данные блогера и, назвав его "профессиональным провокатором", обвинили в участии в актах гуманитарной агрессии против Украины и дискредитации Вооруженных сил.

Для подтверждения на сайте выложили скриншоты переписок блогера с пользователями в соцсети и выступлений Арестовича, в которых тот резко высказывался о военных.

Этому предшествовало заявление Арестовича о якобы намерениях уволиться с должности внештатного советника главы ОП из-за "слабости" действующей власти относительно задержания Порошенко. Однако на самой Банковой в комментариях СМИ его увольнение не подтвердили.

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