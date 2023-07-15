Он отмечает, что работа по сбору доказательств относительно совершения геноцида будет длительной.

Генеральный прокурор Андрей Костин рассказал, где и как можно судить президента России Владимира Путина и его приспешников, и нужно ли личное присутствие обвиняемого в Международном уголовном суде (МУС).

Об этом он сказал в интервью, которое транслировалось в эфире телемарафона. Костин отметил, что расследование преступлений Путина ведется на международном уровне. Он отметил, что уже начал работу Международный центр по расследованию преступления агрессии в Гааге.

"Главная цель этого центра - собрать доказательства совершения преступления агрессии. И не только Путиным. Речь идет о высшем политическом и военном руководстве РФ", - сказал генпрокурор.

При этом, пояснил он, система международного права построена таким образом, что глава государства, глава правительства и министр иностранных дел каждой страны имеет иммунитет от любого уголовного преследования в других национальных правоохранительных системах.

"Единственная возможность этот иммунитет фактически обойти - это возможность расследования и привлечения к ответственности на уровне международных судебных учреждений", - пояснил Костин.

Так, отметил он, этот Центр должен подготовить и собрать доказательства относительно высшего российского военного и политического руководства, а также построить стратегию расследования.

"То, что я бы хотел увидеть, где-то в течение шести месяцев - это некое "модельное" обвинение, "модельный" документ по обвинению или подозрению Путину и его окружению за совершение преступления агрессии", - поделился генпрокурор.

Он также напомнил, что Путин уже является подозреваемым по делу, которое рассматривается в МУС - подозрение в совершении военного преступления, а именно – за принудительную депортацию украинских детей в РФ.

В то же время, Костин отметил, что кроме военных преступлений, любой человек, в том числе Путин, при наличии доказательств, может стать подозреваемым в совершении других преступлений. А МУС имеет право расследовать военные преступления, преступления против человечности и геноцид.

Говоря о создании специального трибунала, он рассказал, что сейчас есть коалиция из более чем 35 стран, которые поддерживают необходимость создания такого трибунала. В то же время для того, чтобы трибунал был создан, нужно, например, международное соглашение, как это происходило в Нюрнберге.

"Это может быть соглашение между Украиной и генсекретарем ООН на основании резолюции Генассамблеи ООН... это может быть какой-то другой механизм, который будет абсолютно международным и который будет тем, что обеспечивает привлечение к ответственности именно высшего руководства России... это очень важно: международный трибунал и трибунал, который будет иметь юрисдикцию в отношении Путина и его ближайшего окружения", - пояснил генпрокурор.

На вопрос, может ли специализированный трибунал выносить решение в отношении военных преступников заочно, Костин пояснил, что в Уголовном кодексе Украины говорится о преступлениях агрессии и геноцида, и есть спецгруппы прокуроров и следователей, которые занимаются такими преступлениями.

"Мы только не можем в Украине привлечь к ответственности Путина, премьер-министра и министра иностранных дел. Всех остальных можем и мы это делаем. Мы имеем производство в отношении депутатов парламента РФ, многих военных, в том числе и генералов", - сказал Костин.

Он добавил, что когда есть достаточное количество доказательств, то объявляются подозрения. "К сожалению, пока это заочно. Но мы имеем внутренний инструментарий", - отметил генпрокурор.

Кроме того, отметил он, несколько производств есть и в отношении российских пропагандистов и тех, кто призывает к геноциду.

"Международный уголовный суд, согласно Римскому уставу не имеет возможности судить обвиняемого заочно. И это мы не изменим", - подчеркнул Костин.

Так, добавил он, определенные процедуры могут происходить в заочном режиме, а после МУС будет ждать физического присутствия человека в суде.

"Относительно международного трибунала... в любом случае, это международный договор. Такого четкого запрета нет. То есть практика различных предыдущих трибуналов говорит о том, что некоторые из них также имели возможность проводить расследование и привлечение к ответственности заочно", - сказал генпрокурор.

Он также отметил, что работа по сбору доказательств относительно геноцида будет длительной, однако Украина имеет существенную поддержку экспертов. "Мы сейчас понимаем, каким образом будем строить дело по преступлению геноцида", - отметил Костин.

Кроме того, он рассказал, что уже установлено более 300 человек, совершивших то или иное военное преступление; по более 200 уже предъявлено обвинение; более 50 россиян признаны виновными украинскими судами.

Трибунал для властей РФ

19 января Европейский парламент проголосовал за резолюцию по созданию трибунала для высшего руководства России.

Вашингтон считает гибридный суд, который будет базироваться на судебной системе Украины, лучшим вариантом. В то же время в Эстонии убеждены, что любой гибридный трибунал позволит российской политической элите избежать наказания.

Заместитель главы Офиса президента по вопросам судов Андрей Смирнов отмечает, что Украина не соглашается с гибридным трибуналом для России, поскольку из-за этого юридическая оценка войны может свестись к уровню межгосударственного конфликта.

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