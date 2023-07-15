Прокурор, выдавший ордер на арест Путина, отметил, что МУС оценит действия ЮАР.

Южно-Африканская Республика (ЮАР) должна поступить "правильно" и соблюдать международное право, если российский президент Владимир Путин приедет на саммит БРИКС в Йоханнесбург.

Об этом заявил главный прокурор Международного уголовного суда (МУС) Карим Хан, выдавший ордер на арест Путина, передает Голос Америки. "ЮАР десятилетиями испытывала преступление против человечества, преступление апартеида, не думаю, что им нужны мои уроки. Они добровольно присоединились к МУС и знают, что такое закон. Думаю, что они поступят правильно", – прокомментировал Хан.

"Мы оценим, что на самом деле происходит на саммите БРИКС, и соответствующим образом отреагируем", - сказал прокурор МКС.

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Напомним, в марте МУС выдал ордер на арест Путина и российского уполномоченного по правам детей Марии Львовой-Беловой по обвинению в военном преступлении – незаконной депортации детей с оккупированных территорий Украины. Поскольку суд не проводит заочных процессов, Путина должны арестовать и передать суду в Гааге.

Саммит БРИКС в ЮАР

ЮАР, которая в этом году принимает саммит лидеров Бразилии, РФ, Индии и Китая, предоставила дипломатический иммунитет всем официальным лицам, которые приедут на мероприятие. Это означает, что Путин сможет въехать в страну, несмотря на ордер МКС. В ЮАР отметили, что это стандартный протокол и он не может иметь преимущество над ордером на арест МУС.

При этом МИД страны сообщил, что не получил подтверждения того, что Путин приедет на саммит. Хотя неофициально власти ЮАР пытаются отговорить российского президента от поездки.

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