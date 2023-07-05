Он напомнил, что на этой неделе начал работу Международный центр по преследованию преступлений агрессии в Украине.

Еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс заявил, что сейчас для Украины чрезвычайно важно заручиться максимально широкой международной поддержкой для обеспечение трибунала над Путиным.

"И для трибунала необходимо то же самое. Очень важно иметь очень большую поддержку. Потому что если участников коалиции будет немного, вы сопротивление и с российской стороны: Россия, со своей стороны, также заручится поддержкой своих друзей: возможно, Северной Кореи, Сирии, Ирана... А это очень опасно", - сказал он в интервью УНИАН.

Он напомнил, что на этой неделе начал работу Международный центр по преследованию преступлений агрессии в Украине.

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"И поэтому единственный недостающий пазл теперь - это трибунал. Но мы уже работаем над тем, чтобы собирать и хранить доказательства и готовить обвинения. Я хочу убедиться, что все участники военных преступлений, преступлений против человечности и преступлений агрессии до конца своей жизни будут рисковать оказаться на скамье подсудимых. Может быть, на следующей неделе, месяце, году или через одно или два десятилетия – я не знаю, но – мы отдадим правосудию всех преступников. Это начинается сейчас и будет продолжаться", - сказал Рейндерс.

Еврокомиссар отметил, что в качестве реальной помощи они построили новую защищенную базу данных Евроюста – Агентства Европейского Союза по вопросам сотрудничества в сфере уголовной юстиции.

"Мы изменили регламент Евроюста за очень короткий промежуток времени прошлого года, чтобы иметь полномочия хранить все доказательства, собранные во время различных расследований. Это позволит прокурорам обмениваться ими: сегодня, в следующем месяце, году или даже десятилетии. Мы создали Международный центр по преследованию преступлений агрессии в Украине (ICPA). И параллельно мы работаем над созданием будущего трибунала. Я знаю о просьбе президента Зеленского провести специальный международный трибунал. Нам еще предстоит увидеть реакцию стран-членов ЕС, а также Большой семерки. На этой неделе я поеду в Токио, чтобы принять участие в заседании G7, где мы с министрами юстиции продолжим обсуждать возможные пути развития этого вопроса", - добавил он.

Трибунал над Путиным-последние новости

Начало работы Международного центра по расследованию вторжения России в Украину есть первым шагом к привлечению российского руководства к ответственности, а также четким сигналом, что соответствующий международный трибунал по преследованию российского руководства будет создан.

Именно этот центр и будет ответственен за сбор данных, которые будут основой для официального обвинения преступников, отметил генеральный прокурор Андрей Костин.

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