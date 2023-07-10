Украина требует признания конфликта всем цивилизованным миром.

Украина не соглашается с гибридным трибуналом для РФ, поскольку из-за этого юридическая оценка войны может свестись до уровня межгосударственного конфликта.

"Давайте объективно, на столе у нас те же варианты. Первый вариант - это резолюция Генассамблеи ООН о создании трибунала и подписании международного договора между ООН и Украиной. Вторая версия - широкоформатный международный договор с декларацией о подписании которого выходит Украина. Фактически это модель Нюрнберга, когда каждая страна подписывает, ратифицирует и признает юрисдикцию этого трибунала у себя", - пояснил заместитель главы Офиса президента по вопросам судов Андрей Смирнов в интервью "РБК-Украина".

Третьим вариантом является именно гибридный трибунал. Согласно замыслу он будет частью судебной системы Украины с возможностью привлечения интернационального компонента в его работу. В частности, может даже быть расположенным за пределами страны.

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"Нам это не подходит однозначно, я в очередной раз говорю об этом. Первое - в условиях военного положения для того, чтобы создать такой суд, нужно изменить Конституцию, а изменения Конституции в условиях военного положения невозможны. Вторая причина - создание подобного трибунала как части судебной системы Украины содержит высокий риск того, что юридическая оценка преступления агрессии России против Украины сузится фактически до уровня межгосударственного конфликта двух стран", - добавил заместитель начальника ОП.

Украина категорически отвергает эту версию и требует признания конфликта всем цивилизованным миром. Другие варианты, связанные с интернационализированной моделью, все еще обсуждаются.

По словам Смирнова, в Варшаве недавно обсуждали интересные опции. Например, создание трибунала в авторитетной юрисдикции, покрытой резолюцией Генассамблеи ООН. Это позволит ключевым партнерам Украины подписать договоры с этой юрисдикцией о признании решений трибунала.

Трибунал для России

19 января Европейский парламент проголосовал за резолюцию по созданию трибунала для высшего руководства России.

Коста-Рика недавно согласилась присоединиться к группы стран, занимающихся созданием Спецтрибунала для привлечения россиян к ответственности. Общее количество присоединившихся стран достигло 34. В Страсбурге уже проходила встреча представителей этих государств.

Как ранее сообщал УНИАН, Вашингтон считает гибридный суд, который будет базироваться на судебной системе Украины, лучшим вариантом. В то же время в Эстонии убеждены, что любой гибридный трибунал позволит политической элите РФ избежать наказания.

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