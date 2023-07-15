Лидеры БРИКС - Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР - должны провести саммит 22-24 августа в Йоханнесбурге.

Президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что главы государств БРИКС обсудят вторжение России в Украину на саммите блока пяти стран в следующем месяце, поскольку Южная Африка продвигает континентальную инициативу по прекращению войны.

"Когда мы встретимся, мы обсудим различные кризисы, которые происходят во всем мире. Мы также обсудим кризис в Европе между Россией и Украиной", - сказал Рамафоса на встрече представителей правящей партии в Йоханнесбурге, пишет Bloomberg.

В четверг Рамафоса провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы обсудить усилия африканских лидеров по содействию прекращению боевых действий. Южноафриканский лидер и главы трех других африканских государств представили свой план из 10 пунктов Зеленскому и российскому лидеру Владимиру Путину в прошлом месяце.

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Переговоры между Рамафосой и Зеленским были сосредоточены на плане и "в частности, на освобождении детей, которых нужно вернуть в свою страну и к своим родителям",- сказал Рамафоса на диалоге по БРИКС, организованном правящей партией в Йоханнесбурге.

Лидеры БРИКС - Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР - должны провести саммит 22-24 августа в Йоханнесбурге. Блок, сформированный в 2009 году, стремился завоевать большее влияние в мире, чтобы уравновесить доминирование США и их традиционных союзников в многосторонних финансовых институтах, таких как Всемирный банк и Международный валютный фонд.

Возможность визита Путина в ЮАР - детали

Ключевой вопрос, который стоит перед Преторией перед саммитом, заключается в том, будет ли Путин лично присутствовать на нем. Как страна, подписавшая Римский статут, учреждающий Международный уголовный суд, власти Южной Африки были бы обязаны арестовать российского лидера на основании ордера на арест, выданного против него трибуналом в марте за военные преступления, связанные с похищением детей из Украины.

Россия отказала Рамафосе в просьбе о том, чтобы их делегацию возглавил министр иностранных дел Сергей Лавров вместо Путина. По его словам, Индия и Бразилия отвергли второй вариант переноса саммита в Китай, в то время как против предложения провести мероприятие виртуально выступили все четыре страны.

По словам Машатиле, "обсуждения с Путиным продолжаются" по поводу его присутствия. "Мы понимаем, что связаны Римским статутом, но мы не можем кого-то пригласить, а потом арестовать. Вы можете понять нашу дилемму. Мы были бы счастливы, если бы он не приехал".

Перспектива визита Путина в Южную Африку усилила опасения инвесторов по поводу того, что тесные связи страны с Москвой угрожают ее отношениям с некоторыми из ее крупнейших торговых партнеров, включая США.