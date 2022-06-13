Компанией владеет российский олигарх вместе с партнерами.

Наложен арест на корпоративные права предприятий, принадлежащих российскому олигарху, на общую сумму более 53,4 млн грн.

Об этом сообщили в пресс-службах Офиса генерального прокурора и Бюро экономической безопасности.

Как отмечается, арест наложен на ценные бумаги и денежные средства, являющиеся долями уставного капитала предприятий.

"Установлено, что предприятие через кипрские компании принадлежит олигарху из России. По данным следствия, российские бизнесмены пытались избежать возможных санкций и изъятия прав собственности, предусмотренных законодательством Украины. В частности по фиктивным соглашениям планировали вывести из своей собственности активы, расположенные на территории Украины", - информирует БЭБ.

Досудебное расследование в уголовном производстве по факту легализации имущества, полученного преступным путем (ч. 3 ст. 209 УК Украины).

Ведомства не сообщают название предприятий, но указывают, что это "один из крупнейших производителей минеральной воды на территории Украины".

По информации издания "Экономическая правда", речь идет о производителе "Моршинская". Брендами "Моршинская" и "Миргородская" владеет IDS Group Ukraine, "дочка" международной группы IDS Borjomi International. Компанией владеет российский олигарх Михаил Фридман, который находится под санкциями США, ЕС и Великобритании вместе с партнерами Германом Ханом и Петром Авеном.

Как сообщал УНИАН, из-за войны РФ против Украины 6 апреля США ввели санкции против "Альфа-Банка". В марте Великобритания также ввела санкции против "Альфа-Банка Россия", но исключила из-под их действия "Альфа-Банк Украина" как отдельное юридическое лицо.

Ранее учредители Alpha Group (Михаил Фридман, Петр Авен и Герман Хан) попали под санкции Великобритании и Евросоюза.

В апреле также стало известно, что суд арестовал активы компаний Фридмана в "Альфа-банке" почти на пол миллиарда гривен. Олигарх через свой банк пытался легализовать активы на общую сумму 1,1 млрд гривен.

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