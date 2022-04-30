Олигарх через свой банк, который по величине активов входит в десятку крупнейших финансовых учреждений в Украине, пытался легализовать активы на общую сумму 1,1 млрд гривень.

В Украине арестовали активы кипрских компаний на общую сумму почти полмиллиарда гривень, владельцами которых являются российский олигарх и другие бизнесмены РФ.

Об этом сообщили в пресс-службах Бюро экономической безопасности и Офиса генерального прокурора.

Следствие установило, что российский олигарх вместе с другими бизнесменами, используя подконтрольные кипрские компании и принадлежащий им банк, накануне и во время вооруженной агрессии России против Украины, организовали заключение фиктивных сделок и финансовых операций, направленных на легализацию активов кипрских компаний на общую сумму 1,1 млрд гривень и их последующее выведение из банковской системы в Украине.

Суд арестовал часть активов этих компаний на общую сумму более 469 миллионов гривень.

Как отметили в прокуратуре, это деньги, которые находились на счетах принадлежащего им банка, входящего по объему активов в десятку крупнейших финансовых учреждений в Украине.

"Таким образом, российский олигарх с бизнесменами пытались избежать возможных негативных последствий в виде наложения санкций и применения мер принудительного изъятия прав собственности, предусмотренных законодательством Украины", - добавили в Офисе генпрокурора.

Правоохранители не называют на банковское учреждение ни фамилию российского олигарха. Однако по данным издания "Экономическая правда", речь идет о Михаиле Фридмане и "Альфа-Банке Украина". Это финучреждение является единственным, подходящим под описание.

Как отмечается на сайте НБУ, через компании ABH Holdings S.A. и ABH Ukraine Limited бенефициарами "Альфа-Банк Украина" являются российский бизнесмен Андрей Косогов (40,96%), Михаил Фридман (32,86%), Петр Авен (12,4%). Также доли имеют итальянская банковская группа UniCredit (9,9%) и Марк Фоундейшен по исследованию раковых заболеваний (3,87%).

Как сообщал УНИАН, из-за войны РФ против Украины 6 апреля США ввели санкции против"Альфа-Банка". В марте Великобритания также ввела санкции против "Альфа-Банка Россия", но исключила из-под их действия "Альфа-Банк Украина" как отдельное юридическое лицо.

Ранее учредители Alpha Group (Михаил Фридман, Петр Авен и Герман Хан) попали под санкции Великобритании и Евросоюза.

В Нацбанке отмечали, что международные санкции против российского "Альфа-банка" не касаются украинского АО "Альфа-Банк", который является независимым юридическим лицом. Регулятор подчеркнул, что "Альфа-Банк" (Украина) является системно важным банком, работоспособность которого сегодня имеет критическое значение для финансовой стабильности.

НБУ признал деловую репутацию акционеров АО "Альфа-Банк" (Украина) небезупречной и применил меры воздействия в виде запрета использовать право голоса. Таким образом бизнесмены Михаил Фридман и Петр Авен, попавшие под санкции из-за военной агрессии России против Украины, должны были передать свою долю в "Альфа-Банк Украина" согласованным с Национальным банком физическим и юридическим лицам-резидентам Украины.

Недавно "Альфа-Банк Украина" согласовал с НБУ кандидатуру Симеона Дянкова на позицию доверенного лица, которому будет передано право голоса по акциям подсанкционных акционеров банка.

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