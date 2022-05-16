Также арестованы 469 миллионов гривен средств со счетов в "Альфа-банке".

В Украине арестовали активы российского олигарха Михаила Фридмана.

Об этом сообщила Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова.

"Арестованы активы российского олигарха Фридмана в "Альфа-банке" на более 12,4 млрд грн. Это ценные бумаги кипрских компаний аффилированных с бизнесменом, которые были на счетах в банке", - отметила она.

Помимо этого, арестованы 469 миллионов гривен средств со счетов в "Альфа-банке", которые, по словам генпрокурора, готовились к выводу в Россию.

"С легализацией особо не заморачивались. Например, оформили мнимый договор, по которому за космическую сумму приобрели фирму с копеечным уставным капиталом", - рассказала Венедиктова.

Глава офиса генпрокурора акцентирует, Фридман и подконтрольные ему бизнесмены использовали банк и кипрские компании, чтобы вывести средства из-под возможных санкций и других принудительных мер.

"Движение средств в российском направлении началось за пару недель до войны и активизировалось с началом полномасштабного вторжения", - отметила она.

Как сообщал УНИАН, из-за войны РФ против Украины 6 апреля США ввели санкции против "Альфа-Банка". В марте Великобритания также ввела санкции против "Альфа-Банка Россия", но исключила из-под их действия "Альфа-Банк Украина" как отдельное юридическое лицо.

Ранее учредители Alpha Group (Михаил Фридман, Петр Авен и Герман Хан) попали под санкции Великобритании и Евросоюза.

В апреле стало известно, что суд арестовал активы компаний Фридмана в "Альфа-банке" почти на пол миллиарда гривен. Олигарх через свой банк пытался легализовать активы на общую сумму 1,1 млрд гривен.

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