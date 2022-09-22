Накануне из российского плена вернули 215 защитников Украины. Их обменяли на народного депутата, одного из лидеров "ОПЗЖ" и кума президента РФ Владимира Путина Виктора Медведчука, обвиняемого в госизмене. Также Украина обменяла еще 55 российских пленных.

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов и руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак объяснили, зачем россиянам один из лидеров запрещенной партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", кум президента РФ Владимира Путина Виктор Медведчук, которого обменяли на 200 украинских военнопленных.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Буданов и Ермак сказали на брифинге относительно возвращения защитников Украины из российского плена, отвечая на вопрос, зачем Путину Медведчук.

"Во-первых, Медведчук на данном этапе больше всего нужен именно Федеральной службе безопасности (РФ), а не кому-то там конкретно. Потому что это лицо, через которое напрямую шло финансирование многих агентурных сетей здесь. Через это лицо шло вообще финансирование определенных должностных лиц и вообще наполнение негласного бюджета Федеральной службы безопасности. Поэтому он им позарез нужен", - подчеркнул Буданов.

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"Это средство, прежде всего, и влияния, и зарабатывания, и отмывания средств. Вот и есть главная причина, почему они так за него боролись", - сказал Буданов.

В свою очередь руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак добавил, что Медведчука является для россиян очень мощным носителем информации.

Освобождение военных Украины из российского плена

21 сентября из российского плена вернули 215 защитников Украины. В Офисе президента сообщили, что 200 защитников обменяли на народного депутата, одного из лидеров "ОПЗЖ" и кума президента РФ Владимира Путина Виктора Медведчука, обвиняемого в госизмене. Он уже дал следствию все возможные показания. Также Украина обменяла еще 55 российских пленных.

Кроме того, из российского плена освободили 10 иностранных военных, которые защищали территориальную целостность Украины. Отмечалось, что удалось вернуть тех, кого "приговорили" к смертной казни в так называемой "ДНР".

Президент Владимир Зеленский заявил, что среди освобожденных – 108 бойцов "Азова", а всего 188 героев "Азовстали" и Мариуполя, восемь – ранены во время российского теракта в Оленевке.

В частности, были освобождены пятеро командиров: командир "Азова" Денис "Редис" Прокопенко, заместитель командира "Азова" Святослав "Калина" Пономарь, старший офицер "Азова" Олег Хоменко; командир 36-й отдельной бригады морской пехоты Сергей "Волына" Волынский и командир 12-й бригады Нацгвардии Денис Шлега. Они будут находиться в Турции под личной протекцией президента Эрдогана до конца войны.

Как отметил президент Зеленский, среди обменянным есть те, кто пережил теракт, устроенный россиянами в колонии в оккупированной Оленевке на Донбассе.

По словам генпрокурора Андрея Костина, Украина работает над обменом "всех на всех". Этим вопросом Украина занимается вместе с ООН и Эрдоганом.

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