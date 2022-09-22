Он добавил, что успехи ВСУ в контрнаступлении ежедневно увеличивают "обменный фонд".

Украина помнит обо всех, кто остается в российском плену, и работает над обменом "всех на всех".

Как сообщается в Telegram Офиса генерального прокурора, об этом генеральный прокурор Андрей Костин сказал, комментируя возвращение 215 украинских военнослужащих из российского плена.

Генпрокурор отметил, что в обмен на жизнь и свободу своих защитников Украина отдала кума Владимира Путина, народного депутата Украины Виктора Медведчука, который подозревается в государственной измене. Он добавил, что досудебное расследование в отношении подозреваемого завершено, показания задокументированы.

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"Мы никого не выпускаем на свободу, а передаем из украинской тюрьмы в большую тюрьму, которая называется Россия", - заявил Костин.

Он подчеркнул, что вместе с союзниками Украина работает над обменом "всех на всех", а успехи ВСУ в контрнаступлении ежедневно увеличивают "обменный фонд". Со своей стороны, Офис генерального прокурора прилагает максимум усилий для возвращения домой украинских героев.

Костин также заверил, что без наказания не останется ни одно военное преступление РФ.

Как сообщал УНИАН, 21 сентября из российского плена удалось освободить 215 человек, среди которых 205 украинцев и 10 иностранцев.

Офицерам и командирам, пленным из "Азовстали", иностранцам грозила вторая Еленовка или показательное судилище и смертный приговор. Путин хотел шантажировать "азовцами" Украину, чтобы запустить процесс переговоров и условный "Минск-3".

Изначально речь шла об обмене лишь 50 защитников Украины, но Зеленскому, Буданову и Ермаку удалось увеличить их численность до 200. Также эту работу обеспечивали руководители СБУ и МВД. В дальнейшем планируется обмен всех на всех. Сейчас этим вопросом Украина занимается вместе с ООН и Эрдоганом.

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