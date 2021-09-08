На новой должности дипломат будет способствовать формированию политики в отношении Украины, Беларуси и Молдовы, а также Польши, Венгрии и Чехии.

Администрация президента Джо Байдена поручила карьерному дипломату Робин Данниган осуществлять надзор за политикой в отношении Центральной и Восточной Европы в Государственном департаменте.

Данниган с 2014 по 2017 год занимала должность заместителя секретаря по вопросам энергетической дипломатии в Бюро энергетических ресурсов Госдепартамента. Теперь она будет способствовать формированию политики в отношении Украины, Беларуси и Молдовы, а также Польши, Венгрии и Чехии.

Последние три года Данниган работала в посольстве США в Вене, сначала в должности заместителя главы миссии, а в последнее время – поверенного в делах в Австрии.

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Новую должность она заняла 7 сентября, передает Радио Свобода.

Данниган была громким критиком планов России построить газопровод "Северный поток-2" в Германию по дну Балтийского моря, что лишит Украину около $2 млрд в год. В связи с этим Администрация Байдена и Германия достигли в июле договоренностей с целью помочь Украине преодолеть экономические последствия, связанные с завершением строительства "Северного потока-2".

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Автор: Ирина Погорелая