Отдельно Зеленский рассказал президенту Германии об антиолигархическом законопроекте.

Президент Украины Владимир Зеленский в рамках визита в Германию провел встречу с президентом страны Франком-Вальтером Штайнмайером.

Как передает пресс-служба Офиса главы Украинского государства, собеседники уделили внимание ситуации безопасности на востоке Украины. Зеленский отметил, что Украина делает все возможное для мирного урегулирования на Донбассе.

Также президенты говорили о стремлении Украины стать членом Евросоюза и НАТО, и о пути реализации этой цели. Прогресс Украины в осуществлении реформ и достижения в защите общих европейских ценностей свидетельствуют о готовности нашего государства к полноправному присоединению к европейскому и евроатлантическому сообществам.

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Стороны обменялись мнениями относительно прогресса в воплощении ключевых реформ в Украине, в частности в сферах судопроизводства и борьбы с коррупцией.

Отдельно глава Украинского государства рассказал Федеральному президенту Германии об антиолигархическом законопроекте. Было отмечено, что реализация положений этого документа вместе с другими законодательными новациями обеспечит разделение крупного бизнеса и политики в Украине.

Со своей стороны Штайнмайер подчеркнул, что этот закон должен обеспечить больше прозрачности и улучшит бизнес-климат в Украине, и немецкие предприниматели будут более заинтересованы инвестировать в Украину.

Также Зеленский проинформировал немецкого коллегу о текущей ситуации с пандемией коронавирусной болезни в Украине. Он отметил важность дальнейшей практической поддержки со стороны Европейского Союза, в частности Германии, в обеспечении вакцинами населения Украины.

Во время встречи также была отмечена важность вопроса сохранения исторической памяти и восстановления исторической справедливости, чем активно занимаются в обеих странах.

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Автор: Константин Гончаров