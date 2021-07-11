Президент должен встретиться с Ангелой Меркель.

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с двухдневным рабочим визитом в Германию.

Об этом сообщают на странице Офиса Президента в Facebook.

Глава государства проведет ряд встреч, в частности с Федеральным президентом Франком-Вальтером Штайнмайером и федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель.

Отмечается, что также состоится встреча с председателем Христианско-демократического союза, Премьер-министром федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия Армином Лашетом.

Читайте такжеВ МИД озвучили подробности встречи Зеленского и Тихановской в ВильнюсеКак известно, президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в Германию планирует представить аргументы, которые должны убедить в важности остановки строительства газопровода "Северный поток-2".

Ранее руководитель компании-оператора газопровода Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг заявил, что строительство российского газопровода должны завершить до конца этого лета.

Северный поток-2

Проектом "Северный поток-2" (Nord Stream 2) предусмотрено строительство и работа двух веток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Основателем компании Nord Stream 2 AG является российский "Газпром".

Финансируют проект европейские компании - французская Engie, австрийская OMV, британско-нидерландская Shell, немецкие Uniper и Wintershall.

Сооружение газопровода приостанавливалось из-за введенных США санкций против компаний-подрядчиков, однако в феврале 2021 года возобновилось. Nord Stream 2 AG решил достроить его своими силами.

Зеленский убежден, что после запуска "Северного потока-2" Россия приложит все усилия, чтобы не продлевать действующий контракт на транзит газа через Украину.

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Автор: Людмила Жерновская