Оба лидера заявили, что не ищут конфликта между странами.

Лидер Китая Си Цзиньпин на мероприятии Национального комитета по американо-китайским отношениям заявил, что Пекин "готов работать" с Вашингтоном, чтобы "найти способы найти общий язык на благо обеих сторон".

Об этом сообщает госагентство КНР Синьхуа.

Си добавил, что сейчас в мире "нет ни покоя, ни мира". Он считает, что "более тесные связи и сотрудничество" США и Китая "помогут обеспечить большую стабильность и уверенность в мире, а также способствовать миру и развитию во всем мире".

Видео дня

По словам Си, Пекин якобы готов искать "правильный способ ладить друг с другом в новую эпоху на основе взаимного уважения, мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества, принесет пользу не только двум странам, но и всему миру".

В то же время президент США Джо Байден во время встречи с военными советниками заявил, что Вашингтон не стремится к конфликту с Пекином и что Си знает об этом.

Он добавил, что США "будут продолжать поднимать ряд вопросов, от российской агрессии против Украины до изменения климата и Индо-Тихоокеанского региона".

Напряжение между США и Китаем

Как ранее сообщал УНИАН, напряжение между странами возросло после визита на Тайвань спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси.

В ответ на визит Пелоси Китай разорвал диалог с США в военной и климатической сферах и ввел против спикера и ее ближайших родственников санкции.

Кроме того, в войне России против Украины США возглавили коалицию стран, которые поддерживают Украину, тогда как Китай не поддерживает резолюции против РФ и продолжает вести с Москвой активную торговлю.

Вас также могут заинтересовать новости: