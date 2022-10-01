Представитель Украины Сергей Кислица заявил, что РФ унизила Совбез ООН.

Россия наложила вето на резолюцию Совета Безопасности ООН с осуждением попытки аннексии оккупированных территорий Украины. Только Москва проголосовала против.

Об этом пишет пресс-служба ООН.

Отмечается, что резолюцию инициировали США и Албания. За нее проголосовали 10 членов Совбеза.

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Четыре страны воздержались от голосования: Китай, Индия, Бразилия и Габон.

Указанный документ осуждает российские "референдумы" на оккупированных территориях Украины, а также требовал от России вывести свои войска с украинских территорий.

"Однажды ему понадобятся две руки, чтобы сдаться. Сегодня одна одинокая рука унизила Совет Безопасности ООН. Отсутствие необходимого лечения превратило Россию в раковую опухоль в организме Совбеза. Ее нужно удалить, прежде чем вся система ООН начнет метастазировать", - прокомментировал ситуацию представитель Украины в ООН Сергей Кислица.

Попытка аннексии территорий

Российские захватчики 23-27 сентября провели на оккупированных частях Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей псевдореферендумы с целью присоединения к Российской Федерации.

30 сентября президент РФ Владимир Путин заявил о готовности присоединить временно оккупированные территории к России.

В МИД Российской Федерации заявили, что на "присоединенные" к РФ территории будет распространяться ядерная доктрина.

Страны "Большой семерки" и Европейского союза заявили, что введут санкции против РФ за организацию этих псевдореферендумов.

Как ранее сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский созвал на 30 сентября заседание СНБО. В ответ на попытку аннексии территорий Украина подала заявку на членство в НАТО.

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