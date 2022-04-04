Участие России в Совете по правам человека — это фарс.

Соединенные Штаты Америки обратятся в Генеральную Ассамблею ООН с просьбой исключить Россию из Совета по правам человека.

Об этом во время выступления в Бухаресте заявила посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд.

"Участие России в Совете по правам человека — это фарс. И это неправильно, поэтому мы считаем, что пришло время Генеральной Ассамблее ООН проголосовать за их удаление", - сказала она.

Заявление прозвучало после того, как из освобожденной Бучи начали поступать фото и видеоматериалы, свидетельствующие о массовых убийствах мирных жителей российскими оккупантами.

"Мое послание тем 140 странам, которые мужественно объединились, таково: изображения из Бучи и разрушения по всей Украине требуют, чтобы мы теперь подкрепляли наши слова действиями", - сказала Томас-Гринфилд.

Совет ООН по правам человека не может принимать юридически обязывающие решения, но его решения являются важным политическим посланием, к тому же он может санкционировать расследования.

Большинство в две трети голосов Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке, состоящей из 193 членов, может исключить РФ из совета за постоянное совершение грубых и систематических нарушений прав человека.

Зверства армии РФ в Буче

Как сообщал УНИАН, 1 апреля мэр Бучи Анатолий Федорук сообщил, что ВСУ выгнали российских оккупантов.

Отступая, они минировали гражданские сооружения, объекты инфраструктуры и некоторые участки в пределах населенного пункта.

На улицах города обнаружили тела убитых мирных жителей со связанными руками. Выяснилось, что российские солдаты насиловали, издевались и пытали людей.

Президент Владимир Зеленский заявил, что убийцы, палачи, насильники и мародеры, которые называют себя армией, заслуживают только смерти после того, что сделали.

Вместе с тем Москва отвергает причастность своих войск к военным преступлениям против мирных жителей захваченных РФ украинских городов.

Информацию о пытках, изнасилованиях и убийствах украинцев в Буче российское военное командование называет "провокацией". По мнению Кремля, указанные преступления совершили "неонацисты".

Мир осудил действия российской армии в Украине, европейские лидеры пообещали справедливое наказание для планировщиков и исполнителей.

Обнародованная информация о зверствах РФ в Украине побудила Евросоюз пересмотреть свое отношение к эмбарго на энергоресурсы из страны-агрессора. А польский президент Анджей Дуда призвал предоставить ВСУ больше оружия.

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