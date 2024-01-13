За образец хотят взять соглашение, которое накануне подписали Владимир Зеленский и британский премьер Риши Сунак.

Украина сейчас ведет переговоры с еще несколькими странами о подписании соглашения о гарантиях безопасности и военном сотрудничестве. Подписанное вчера соглашение с Британией станет эталоном для будущих договоренностей, заявил в эфире телемарафона премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Чем важно это соглашение. Оно стала эталоном. Очень важно, чтобы в эталоне были включены максимальные гарантии для нашего государства. И так оно и есть... Британия будет поддерживать Украину во время агрессии столько, сколько потребуется", - сказал Шмыгаль.

Он подчеркнул, что соглашение с Британией – это только начало. Со временем должны появиться аналогичные соглашения с другими странами.

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"Мы сегодня ведем переговоры с партнерами по подписанию аналогичных соглашений", – сообщил глава правительства.

Соглашение о безопасности с Великобританией

Как писал УНИАН, в пятницу президент Владимир Зеленский и премьер министр Британии Риши Сунак, находившийся с визитом в Киеве, подписали соглашение о сотрудничестве в области безопасности. Среди прочего документ предусматривает обязательство Британии поддерживать Украину вооружениями в случае агрессии со стороны России.

Позже посол США в Украине Бриджит Бринк сообщила, что Америка тоже стремится подписать аналогичное соглашение с Киевом. По ее словам, переговоры по этому поводу уже ведутся.

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