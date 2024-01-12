Соглашение касается атак РФ.

Украина и Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности в Киеве.

Подписи на документе поставили президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Риши Сунак. На английском языке соглашение называется "Agreement on Security Cooperation".

Соединенное Королевство стало первой страной мира, подписавшей подобный документ о сотрудничестве с Украиной. Соглашение формализует военное и невоенное сотрудничество Британии и Украины в поддержку безопасности Украины. Эта поддержка будет долговременной.

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Соглашение предусматривает, что в случае российской атаки в будущем Британия предоставит Украине необходимую помощь быстро и безотлагательно, в том числе современное оружие для отражения агрессии на суше, в море и в воздушном пространстве.

"Сегодня день, когда история Европы изменилась. Украина и Соединенное Королевство заключили новое и беспрецедентное соглашение о безопасности. Это не просто декларация. Это реальность, которая наступит благодаря нашему сотрудничеству, и в частности, гарантиям безопасности от выдающейся глобальной силы Великобритании", - подчеркнул Зеленский.

"Если бы такой уровень гарантий безопасности был достигнут после 1991 года с Британией и другими странами - то просто не было бы российской агрессии", - убежден президент.

Срок действия этого соглашения с Британией - 10 лет. Этот срок может быть продлен по аналогии с другими похожими соглашениями о безопасности, заключенные глобальными лидерами.

"Я особенно ценю то, что Соединенное Королевство поддерживает вступление Украины в НАТО и признает, что безопасность Украины - это часть всей евроатлантической безопасности. Именно поэтому, предоставленные гарантии будут действовать на время до нашего вступления в НАТО", - подчеркнул Зеленский.

Президент добавил, если Украина получит членство в Альянсе раньше, чем десятилетний срок действия соглашения, то "созданная нами архитектура безопасности будет фактически инкорпорирована в систему безопасности всего Альянса".

Как уточнил Зеленский, Украина договорилась с Британией о безопасности во всех сферах: на земле, в воздухе, на море и в киберпространстве, о широком политическом взаимодействии и подробно об оружии. "Абсолютно четко по нашей государственной границе. Принципиально по санкциям. Справедливо по компенсации Россией убытков, которые нанесены ее агрессией. Надежно по восстановлению после боевых действий", - сказал президент Украины.

По его словам, при необходимости, Украина и Великобритания смогут прилагать дополнительные секторальные договоренности.

Зеленский отметил, что общая задача Украины и Великобритании - сначала остановить российскую агрессию и укрепить Украину, а затем вместе гарантировать, чтобы повторения нападения на Украину никогда не было. Глава государства отметил, что Украина и Великобритания достигли самого высокого и наиболее содержательного уровня отношений между государствами за все время.

"Британское лидерство опережает многих других и помогает именно так, как это нужно. И теперь мы вместе создали глобально важный пример сотрудничества в сфере безопасности", - добавил Зеленский.

Он сказал, что соглашение с Британией - это основа для подобной работы с другими партнерами Украины. Также Зеленский рассказал, чего конкретно удалось достичь сегодня.

"Мы договорились о ежегодной поддержке Украины. В частности, о финансовой поддержке - 2,5 млрд фунтов на этот год. Оказание помощи будет продолжаться в течение следующих лет. И это соглашение - на 10 лет", - сказал президент Украины.

По его словам, удалось договориться о всестороннем сотрудничестве ради достигнутого потенциала украинских Сил обороны и безопасности, украинского оборонного комплекса, государственных институтов и общественных систем.

"Благодаря этому мы выйдем на такой уровень безопасности, который уже самим фактом своего существования будет помогать сдерживать агрессию России", - отметил он.

Риши Сунак приехал с визитом в Украину - Россия угрожает

Сегодня глава британского правительства совершил неанонсированный визит в Киев. О его намерении приехать в Украину западные СМИ начали писать за несколько часов до того, как Сунак объявил, что приехал. Как утверждала его канцелярия, правительство Британии намерено подписать с Украиной первое совместное соглашение по безопасности. Также в рамках визита Сунака был анонсирован военный пакет Украине на уровне 2,5 миллиарда фунтов стерлингов и поставка крупнейшей партии БПЛА.

Весомость визита Сунака и подписания соглашения неофициально признала Россия. Ее бывший президент, в настоящее время заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, намекал, если Британия подпишет соглашение, ее делегацию может застать обстрел баллистическими снарядами в центре Киева. В этом контексте он провел параллель с обстрелом Белгорода и акцентировал, что британцы "извечные враги" России.

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