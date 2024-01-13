Украина и Соединенное Королевство будут сотрудничать в оборонной сфере в течение следующих 10 лет.

Соглашение о взаимодействии в оборонной сфере, подписанное накануне между Украиной и Великобританией, предусматривает сотрудничество двух стран в этой области в течение следующих 10 лет. Об этом в эфире телемарафона рассказал министр обороны Украины Рустем Умеров.

"Это долгосрочный договор военной помощи в течение 10 лет. В этом договоре также будет и поддержка проведения реформы в оборонной сфере", - сказал глава украинского оборонного ведомства.

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Он также отметил, что Великобритания будет помогать Украине со вступлением в НАТО. По словам Умерова, это соглашение является практическим результатом деклараций, которые были провозглашены на саммите НАТО в Вильнюсе в июле 2023 года.

"В-третьих, Великобритания будет помогать нам и дальше использовать экономические активы России, то есть замораживать эти активы России, которые находятся на территории Великобритании. В конце концов этот договор является усилением комплексного развития всех наших оборонных возможностей. Мы в этом соглашении будем работать и в области оборонных индустрий", - сказал министр.

Оборонное соглашение между Украиной и Великобританией

В пятницу, 12 января, Украина и Великобритания подписали историческое соглашение по безопасности. Оно, в частности, предусматривает, что в случае атаки РФ в будущем Королевство предоставит Украине необходимую помощь быстро и безотлагательно, в том числе современное оружие для отражения агрессии на суше, в море и в воздушном пространстве.

По словам президента Владимира Зеленского, "если бы такой уровень гарантий безопасности был достигнут после 1991 года с Британией и другими странами - то просто не было бы российской агрессии".

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