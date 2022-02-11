В частности, следующее заседание Совета также будет выездным.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов анонсировал еще ряд выездных заседаний СНБО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время брифинга после заседания СНБО в Харькове.

Отвечая на вопрос, почему заседание СНБО провели именно в Харькове, Данилов напомнил, что сегодня там состоялся Конгресс местных и региональных властей при президенте Украины.

"Кроме того, президент дал поручение следующее заседание, я могу вам сказать, у нас также будет выездное. И есть сегодня предложение от президента Украины, чтобы не только в Киеве проходили такие заседания Совета нацбезопасности и обороны Украины по важным вопросам жизнедеятельности нашей страны. И мы будем по регионам проводить такие заседания для того, чтобы непосредственно здесь решать, помогать и совместно работать", - сказал секретарь СНБО.

На вопрос, где именно состоится следующее выездное заседание Рады, Данилов отметил, что это определяет президент как глава СНБО.

"Оно будет в одном из наших или областных центров, или тех мест, которые выберет президент нашей страны. Это все зависит от него. Он будет выбирать в зависимости от важности, в зависимости от того, какие вопросы мы будем рассматривать", - пояснил секретарь.

Как сообщал УНИАН, на сегодняшнем заседании Совет национальной безопасности и обороны, в частности, утвердил решение о введении санкций против телеканала "Наш" Евгения Мураева.

Также СНБО "секретно" рассмотрел ситуацию на границах с РФ, в Азовском и Черном морях.

Кроме того, в СНБО решили максимально увеличить количество военных, которые будут заниматься вопросом территориальной обороны.

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