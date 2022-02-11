Представители силовых органов, разведки и военные выступили с докладами.

Совет национальной безопасности и обороны в режиме "секретно" рассмотрел ситуацию на границах с Российской Федерацией, а также в Азовском и Черном морях.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом секретарь СНБО Алексей Данилов сказал в Харькове после выездного заседания.

В частности, первый вопрос, который рассмотрели члены СНБО, касался общей ситуации и обеспечения национальной безопасности относительно внутренних и внешних угроз.

"Вопрос рассматривался в режиме "секретно", - сказал Данилов.

В связи с этим с докладами выступили представители украинского разведывательного сообщества, военные. Отдельный доклад представил председатель Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко, который отчитался, что происходит у границ Украины.

"В рамках рассмотрения этого вопроса был отдельный доклад, и рассматривался вопрос о рисках морского судоходства Украины в связи с намерениями Российской Федерации перекрытия под предлогом проведения Военно-морских учений в районе Черного и Азовского морей. Этот вопрос также рассматривался тайно", - сказал Данилов.

В частности, с докладами выступили представители Службы внешней разведки, представители Главного управления разведки Министерства обороны, а также командующий Военно-Морскими сил Вооруженных сил Украины контр-адмирал Алексей Неижпапа.

"Было обсуждение этого вопроса. Президент заслушал доклад соответствующих наших силовых структур и наших военных по этому вопросу. Мы понимаем, что происходит у наших границ, мы понимаем, что происходит сегодня на территории оккупированной Автономной республики Крым. Мы понимаем, что происходит в пространстве Азовского и Черного морей", - сказал Данилов.

Блокирование Россией Черного и Азовского морей

9 февраля главный редактор BlackSeaNews, руководитель проекта "Институт Черноморских стратегических исследований" Андрей Клименко опубликовал в Facebook карту перекрытия районов Черного и Азовского морей на время проведения ракетных и артиллерийских учений ВМФ РФ в феврале. "Никаких коридоров для прохода торговых судов не предусмотрено. Такого за последние 8 лет не было", - написал он.

10 февраля МИД Украины выразил решительный протест в связи с решением РФ о блокировке части акватории.

Россия внезапно отменила запланированное перекрытие Азовского моря, о котором стало известно накануне. Впрочем, относительно Черного моря изменений по поводу "блокады" не было - видимо, она будет продолжаться.

Украина обратилась к ООН, ЕС и НАТО из-за блокирования Россией Черного и Азовского морей.

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