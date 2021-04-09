Полномочия Колыхаева и Скичко, которые были избраны депутатами в этих округах, досрочно прекращены.

Центральная избирательная комиссия на 31 октября назначила промежуточные выборы народного депутата в округах №184 (Херсонская область) и №197 (Черкасская область).

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение члены ЦИК приняли сегодня на заседании.

Как отметил член ЦИК Сергей Постивый, 31 марта в Центризбирком поступили постановления Верховной Рады о досрочном прекращении полномочий по собственным заявлениям народных депутатов Игоря Колыхаева и Александра Скичко, которые были избраны народными депутатами в этих округах.

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По словам Постивого, избирательный процесс в округах начинается за 60 дней до дня выборов, а именно - 1 сентября.

Причина проведения промежуточных выборов в Раду:

Скичко указом президента от 29 января был назначен главой Черкасской облгосадминистрации.

Колыхаев на местных выборах 25 октября 2020 года был избран Херсонским городским головой.

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Автор: Антонина Доломанжи