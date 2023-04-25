В ОВА заявили, что сотрудничают с НАБУ и предоставляют необходимые документы и информацию.

Национальное антикоррупционное бюро Украины проводит следственные действия в подразделениях Житомирской областной военной администрации.

Об этом сообщает Житомирская ОВА. "Сегодня Национальное антикоррупционное бюро Украины осуществляет следственные действия в некоторых структурных подразделениях Житомирской ОВА. Областная военная администрация со своей стороны максимально сотрудничает с НАБУ, предоставляет необходимые документы и информацию", - говорится в сообщении.

По какому делу проходят следственные действия, пока не сообщается.

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В Житомирской области задержали бывшего "ДНРовца", который пытался устроиться на службу в Вооруженные силы Украины. Досудебным расследованием установлено, что уроженец Донецкой области в 2019 году принял присягу на верность самопровозглашенной "ДНР" и в течение года проходил военную службу в составе одного из НВФ этой террористической организации.

Кроме того, в Житомире будут судить заместительницу директора лицея №25, которая в начале полномасштабного вторжения российских войск оправдывала агрессию Путина и ждала "русский мир".

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