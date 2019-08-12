Зеленский призвал руководителей полиции и СБУ в Житомирской области уволиться из-за «янтарных пиратов»

Президент также хотел заслушать прокурора области, но тот оказался в отпуске.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал руководителей Главного управления Национальной полиции и управления СБУ в Житомирской области написать заявления на увольнение из-за ситуации с нелегальной добычей янтаря в регионе.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом Зеленский сообщил во время совещания по вопросам незаконной добычи янтаря в рамках рабочей поездки в Житомирской области.

«У меня есть статистика, что объем «черного рынка» янтаря эксперты оценивают в 500 млн долларов в год и общий объем потерь – десятки миллиардов гривень», - заявил он.

Президент призвал руководителя Нацполиции Сергея Князева уволить руководителей райотделов полиции в Олевском и Овручском районах Житомирской области. Князев ответил: «Сделаем... мы подойдем к этому вопросу быстро и эффективно».

Кроме того, во время совещания глава государства обратился к начальнику Главного управления Нацполиции в Житомирской области Вячеславу Печененко. «Что у вас происходит в области?», - спросил президент.

«У нас идет борьба с тем незаконным промыслом», - ответил Печененко.

«А каким образом?», - спросил Зеленский.

«Об этом говорят результаты расследования», - заявил Печененко.

«А вам приятно. Что про полицию, которую должны уважать украинцы, о всех вас говорят, что вы все тоже в схеме? Это как нам всем слышно, как нам жить, украинцам, с этим, о какой безопасности мы говорим?... Сколько лет уже вы работаете главой (полиции области – УНИАН)?», - добавил глава государства.

«Четвертый», - отметил Печененко.

«То есть вы знаете, что здесь происходит?» - спросил Зеленский.

«Я хочу сказать, что результаты деятельности за последние три года улучшены... но нам нужны очень большие силы...», - рассказал Печененко.

«Я вам не верю, я буду говорить с руководителем, я тоже вам рекомендую покинуть свою должность. Я буду говорить с господином Аваковым, сейчас с господином Князевым. Я не верю вам... вы говорите, что вы прекратили (незаконную добычу янтаря - УНИАН), а у нас есть экономические выводы. Я могу вам это предложить (увольнение – УНИАН). Может вы нормальный человек, может вы в схеме не были, но вы ничего не можете сделать с янтарными пиратами Житомирщины», - подчеркнул глава государства.

Также президент во время совещания обратился к начальнику областного управления Службы безопасности Украины полковника Виктору Панасюку и сказал: «А вы знаете, что СБУ тоже в этой схеме?».

«Я хочу сказать, что ни один сотрудник управления (СБУ) в указанной схеме не задействован», - ответил Панасюк.

«А как они работают с янтарем, если не по схеме?», - спросил президент.

«Они не работают с янтарем, они противодействуют незаконной добыче янтаря, о чем говорят результаты... На сегодняшний день управлением изъято 13 тонн янтаря», - заявил руководитель СБУ области.

«Я вас благодарю, мы сменим главу СБУ в Житомирской области. Я хотел бы, чтобы Иван Геннадьевич Баканов рассмотрел другую кандидатуру», - подчеркнул Зеленский.

Кроме того, президент во время совещания хотел заслушать прокурора области, но тот оказался в отпуске.

«В каком отпуске? За пределами Украины? А когда отпуск начался? А есть заявление с датами? Я хочу увидеть, когда он ушел в отпуск. А вы можете нам доклад по поводу янтаря и тех прокуроров, кто крышует?», - спросил президент у заместителя руководителя областной прокуратуры.

В свою очередь тот заявил, что прокуратура противодействует незаконной добыче янтаря, а Зеленский остановил его словами: «Вы должны знать, что происходит».

Напомним, в июле Зеленский во время встречи с руководителями Киевской области со скандалом выгнал секретаря горсовета Борисполя Ярослава Годунка, заявив о его судимости и назвав «разбойником». Сначала чиновник заявил о намерениях подать на Зеленского в суд, но в дальнейшем отказался от иска на президента.