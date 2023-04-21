Ей может грозить наказание до трех лет лишения свободы.

В Украине будут судить заместительницу директора Житомирского лицея № 25, которая в начале полномасштабного вторжения российских войск оправдывала агрессию Путина и ждала "русский мир".

Как сообщает Государственное бюро расследований, чиновница говорила, что "Россия ничего такого не хотела, это Украина ее спровоцировала", "если бы наше руководство государства могло договориться, шло бы на уступки РФ, то мы бы не знали, что такое война", "вооруженные силы Российской Федерации ведут освободительную борьбу против националистических движений и действующей власти", "ведение войск РФ в Украину, а также введение так называемой "политики Путина" в нашем государстве пойдет на пользу ее развитию".

Отмечается, что мнение педагога не изменилось и после того, когда 4 марта 2022 года российская армия попала ракетой в учебное заведение. Помещение было невозможно восстановить, поэтому его снесли. При этом заместитель директора в уничтожении лицея обвинила украинские власти.

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Возмутившись по поводу такой позиции руководительницы, педагогический коллектив обратился к правоохранителям. В конце октября дело передали в ГБР. Сейчас женщина отстранена от занимаемой должности.

Женщину обвиняют в оправдании, признании правомерной и отрицании вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, начатой в 2014 году, а также в признании правомерной временной оккупации территории Украины (ч. 1 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины). Ей может грозить до 3 лет лишения свободы.

Оправдание агрессии РФ - последние новости

Как сообщал УНИАН, в марте правоохранители сообщили о подозрении подполковнику управления Службы безопасности Украины в Ровенской области - женщина оправдывала агрессию РФ и распространяла фейки российской пропаганды.

Недавно в Одессе пожаловались на таксиста, который говорил, что Украине "надо быть с Россией", а также назвал изнасилования "издержками войны".

В апреле в Украине разоблачили сеть прокремлевских интернет-агитаторов, среди которых был чиновник Государственного предприятия "Антонов".

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