Заседание фракции "СН" должно начаться сегодня в 19:00.

В понедельник вечером, 13 декабря, состоится заседание парламентской фракции "Слуга народа", во время которого, в частности, планируют обсудить законопроекты, которые в ближайшее время должна рассмотреть Верховная Рада.

Заседание фракции состоится в 19:00, написала в Telegram спикер "СН" Юлия Палийчук.

По ее данным, запланировано также рассмотрение вопроса внесения изменений в Налоговый кодекс и другие законы, касающиеся налогообложения доходов от деятельности по организации и проведению лотерей и азартных игр (№2713-д).

Заседание фракции "Слуга народа" – какие законопроекты планируют рассмотреть:

О внесении изменений в некоторые законы относительно здравоохранения населения от вредного воздействия табака (№4358);

О внесении изменений в некоторые законодательные акты, регулирующие вопросы трансплантации анатомических материалов человеку (№5831);

О внесении изменений в некоторые законодательные акты, касающиеся усовершенствования оказания медицинской помощи (№6306);

О внесении изменений в некоторые законодательные акты, разработанные для усовершенствования системы управления сферой здравоохранения и обеспечения медицинского обслуживания населения (№5873).

Читайте такжеАрахамия считает, что монобольшинство "Слуги народа" пытаются развалитьВо время заседания фракции также планируют представить делегатов в Нацсовет Украины по вопросам телевидения и радиовещания на три свободные должности по квоте парламента.

Напомним, 1-2 октября в городе Трускавец Львовской области в отеле Rixos Prykarpattya состоялось выездное заседание фракции "СН". На мероприятие, в частности, прибыл президент Владимир Зеленский. Членам фракции на вечеринке после заседания вручили "оскары".

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Автор: Екатерина Присяжнюк