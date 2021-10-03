Стало известно, кому вручили так называемые "оскары" во время вечеринки "слуг народа" в Трускавце.
Имена победителей обнародовала в своем Телеграм-канале спикер провластной фракции в парламенте Юлия Палийчук.
Всего премия "Слугам по заслугам" имела 16 номинаций. Ниже - список победителей:
- "Ответственность года" - Игорь Копытин, не пропустивший ни одного заседания парламента.
- "Шаолинь года" - Николай Сольский, как депутат, который провел за трибуной парламента больше всего времени.
- "Настойчивость года" - Галина Третьякова, которая несмотря на хейт, не сходила со своих позиций.
- "Евроинтегратор года" - Мария Мезенцева.
- "Децентрализатор года" - Виталий Безгин.
- "Красная кнопка года" - Людмила Буймистер за нажатие красной кнопки во время голосований за принципиальные для партии законопроекты.
- "Отец года" - Павел Сушко, как депутат, который заботится о детях с особыми потребностями.
- "Инвест-няня года" - председатель ВСК по защите инвесторов Галина Янченко.
- "Пчелы против меда" - Анастасия Радина за самые "болезненные" для депутатов законы.
- "Количество и качество" - Даниил Гетьманцев, как председатель комитета, который провел наибольшее количество реформ.
Для нардепов также ввели шуточные номинации, в которых были свои "победители":
- "Чем бы депутат не радовался" - наградили Жана Беленюка за сон во время заседания парламента "в рамках подготовки к победе на Олимпийских играх".
- Михаил Радуцкий признан победителем в номинации "Немножко по-мобильному" за всем известную переписку в мессенджере.
- В номинации "ЦВЛ" (цитаты великих людей) лучшими назвали Давида Арахамию и Александра Корниенко за известный разговор с включенными микрофонами.
- Номинацию "18+" присудили Галине Третьяковой за переписку о матрасе.
- Номинацию "Что это было" отдали Роксолане Подласе за законопроект о полупроводниках.
- Победу в финальной номинации "Турбо жим-жим" одержал Николай Тищенко.
Как добавила Палийчук, вечеринку закрывал Давид Арахамия за диджейским пультом.
"Трускавец 2.0": детали
О выездном заседании "большая фракция", которое будет проходить в Трускавце, стало известно в сентябре.
Встреча "слуг народа", на которую пригласили и журналистов, проходит в отеле Rixos Prykarpattya в Трускавце. 2 октября там выступил президент. Также стало известно, что в Трускавце"слуги" собрали подписи за отставку Дмитрия Разумкова с должности спикера парламента.