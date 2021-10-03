Нардепам вручили "оскары" и "тыквы".

Стало известно, кому вручили так называемые "оскары" во время вечеринки "слуг народа" в Трускавце.

Имена победителей обнародовала в своем Телеграм-канале спикер провластной фракции в парламенте Юлия Палийчук.

Всего премия "Слугам по заслугам" имела 16 номинаций. Ниже - список победителей:

"Ответственность года" - Игорь Копытин, не пропустивший ни одного заседания парламента.

"Шаолинь года" - Николай Сольский, как депутат, который провел за трибуной парламента больше всего времени.

"Настойчивость года" - Галина Третьякова, которая несмотря на хейт, не сходила со своих позиций.

"Евроинтегратор года" - Мария Мезенцева.

"Децентрализатор года" - Виталий Безгин.

"Красная кнопка года" - Людмила Буймистер за нажатие красной кнопки во время голосований за принципиальные для партии законопроекты.

"Отец года" - Павел Сушко, как депутат, который заботится о детях с особыми потребностями.

"Инвест-няня года" - председатель ВСК по защите инвесторов Галина Янченко.

"Пчелы против меда" - Анастасия Радина за самые "болезненные" для депутатов законы.

"Количество и качество" - Даниил Гетьманцев, как председатель комитета, который провел наибольшее количество реформ.

Для нардепов также ввели шуточные номинации, в которых были свои "победители":

"Чем бы депутат не радовался" - наградили Жана Беленюка за сон во время заседания парламента "в рамках подготовки к победе на Олимпийских играх".

Михаил Радуцкий признан победителем в номинации "Немножко по-мобильному" за всем известную переписку в мессенджере.

В номинации "ЦВЛ" (цитаты великих людей) лучшими назвали Давида Арахамию и Александра Корниенко за известный разговор с включенными микрофонами.

Номинацию "18+" присудили Галине Третьяковой за переписку о матрасе.

Номинацию "Что это было" отдали Роксолане Подласе за законопроект о полупроводниках.

Победу в финальной номинации "Турбо жим-жим" одержал Николай Тищенко.

Как добавила Палийчук, вечеринку закрывал Давид Арахамия за диджейским пультом.

"Трускавец 2.0": детали

О выездном заседании "большая фракция", которое будет проходить в Трускавце, стало известно в сентябре.

Встреча "слуг народа", на которую пригласили и журналистов, проходит в отеле Rixos Prykarpattya в Трускавце. 2 октября там выступил президент. Также стало известно, что в Трускавце"слуги" собрали подписи за отставку Дмитрия Разумкова с должности спикера парламента.

Автор: Юрий Годован