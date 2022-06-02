ЕС должен "взять курс на то, чтобы не закрывать дверь" перед Украиной, считает Бербок.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок поддержала предоставление Украине статуса кандидата на членство в ЕС, но предупредила, что процесс "не будет быстрым".

Об этом сообщает газета Handelsblatt

"Мы должны осознать, что это исторический момент. Это означает, с одной стороны, что Северная Македония и Албания наконец могут начать переговоры о вступлении (в ЕС - УНИАН)", - сказала она.

Говоря о вступлении Украины в ЕС, она отметила, что "быстрого процесса присоединения не будет".

"Никаких скидок там быть не может. Но в данный момент вместе с Европейским союзом мы должны взять курс на то, чтобы не закрывать перед ними дверь", - добавила она.

Ранее издание Euractiv со ссылкой на дипломатические источники заявило, что Греция и Кипр поддерживают членство Украины в ЕС, но выступают против ускоренного вступления.

Премьер-министр Финляндии Санна Марин, накануне посетившая Киев, Ирпень и Бучу, также выступила против предоставления Украине особых условий для вступления в ЕС.

Вступление Украины в ЕС: что стоит знать

Как сообщал УНИАН, президент Франции Эммануэль Макрон выступил с инициативой о европейском политическом сообществе, в рамках которого можно было бы развивать сотрудничество с Украиной.

Госсекретарь Франции по делам Европы Клеман Бон заявлял, что Украина сможет вступить в Европейский Союз в перспективе 15-20 лет.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал это заявление. "Если коротко, то зрады не будет ни с Францией, ни с любой другой страной. Никто нас не будет ломать. Никто не сможет нас заставить делать то, что мы не хотим делать. Ситуация категорически принципиально изменилась", - подчеркнул Кулеба.

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте также считает, что шансы Украины на получение кандидата на вступление в Евросоюз в ближайшее время невелики. Блок может ограничиться тем, что назовет ее потенциальным кандидатом.

Премьер Британии Борис Джонсон также предлагает Украине новый альянс вместо вступления в Евросоюз. По информации СМИ, он намерен создать альянс в противовес ЕС из либеральных государств, которые ревностно относятся к своему суверенитету и видят в Российской Федерации национальную угрозу.

В мае президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Украине не нужны альтернативы, заменяющие предоставление статуса кандидата на членство в Европейском Союзе. При этом он отмечал, что понимает сложность процесса и что определенные страны много лет проходили долгий путь, проходили годы для получения статуса кандидата на вступление в ЕС, а затем годы для обретения членства.

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