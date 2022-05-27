По словам источников, Афины прежде всего придают особое значение процессу присоединения Западных Балкан.

Греция и Кипр поддерживают членство Украины в ЕС, но выступают против ускоренного вступления.

Об этом сообщает Euractiv со ссылкой на дипломатические источники.

Как утверждают собеседники в Министерстве иностранных дел Греции, позиция страны заключается в том, что необходимо соблюдать все процедуры, предусмотренные статьей 49 Договора о ЕС.

В то же время, по словам источников, Афины придают особое значение процессу присоединения Западных Балкан, который должен быть продолжен и ускорен, а также настаивают на том, что европейская перспектива региона является непосредственным приоритетом.

На вопрос, согласится ли Греция предоставить Украине статус кандидата в июне, источник, близкий к этому вопросу, сказал, что Афины хотят сначала увидеть предложение Европейской комиссии.

Что касается Республики Кипр, собеседники в правительстве сообщили, что сначала следует посмотреть, в каком направлении будет развиваться мнение, вынесенное Комиссией. Если оно будет положительным, Кипр согласится на предложение в пользу предоставления Украине статуса кандидата. В то же время, добавил источник, все соответствующие процедуры должны строго соблюдаться, поэтому процесс присоединения будет долгим.

По словам кипрских источников, в таком уравнении необходимо учитывать страны-кандидаты Западных Балкан, многие из которых уже предприняли большие шаги к вступлению, осуществив необходимые реформы и выполнив ряд обязательств.

Когда Украина вступит в ЕС

Как сообщал УНИАН, госсекретарь Франции по делам Европы Клеман Бон заявлял, что Украина сможет вступить в Европейский Союз в перспективе 15-20 лет.

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте считает, что шансы Украины на получение кандидата на вступление в Евросоюз в ближайшее время невелики. Блок может ограничиться тем, что назовет ее потенциальным кандидатом.

В то же время, по данным СМИ, премьер Британии Борис Джонсон намерен создать другой альянс в противовес ЕС из либеральных государств, которые ревностно относятся к своему суверенитету и видят в Российской Федерации национальную угрозу.

Свою идею Джонсон уже якобы представил Зеленскому в Киеве 9 апреля, писали журналисты. К этому альянсу Британия хочет привлечь Украину, Польшу, Эстонию, Латвию и Литву, а также, возможно, Турцию на более позднем этапе.

В мае президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Украине не нужны альтернативы, заменяющие предоставление статуса кандидата на членство в Европейском Союзе. При этом он отмечал, что понимает сложность процесса и что определенные страны много лет проходили долгий путь, проходили годы для получения статуса кандидата на вступление в ЕС, а затем годы для обретения членства.

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