Глава МИД подчеркнул, что измены со стороны Франции не будет.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал заявление представителя правительства Франции относительно членства Украины в Европейском Союзе через 15-20 лет.

Об этом Кулеба сказал в Instagram во время общения с писателем и военным Валерием Маркусом.

"Если коротко, то измены не будет ни с Францией, ни с любой другой страной. Никто нас не будет ломать. Никто не сможет нас заставить делать то, что мы не хотим делать. Ситуация категорически принципиально изменилась", - подчеркнул Кулеба.

Глава МИД добавил, что какими бы ни были заголовки, но Франция "оружие предоставляет", "санкции поддерживает и во многих вопросах такую роль лидера выполняет в продвижении санкций".

"Есть у нас дискуссия относительно того, каким будет путь Украины к членству в Европейском Союзе и сколько времени это займет... По этому поводу мы активно с ними дискутируем, но три месяца назад мы обсуждали с ними, или вообще когда-то будет членом Европейского Союза, а сейчас мы обсуждаем с ними, сколько времени займет для Украины стать членом Европейского Союза. Две принципиально разные дискуссии", - подчеркнул министр.

Как известно, 22 мая министр правительства Франции по европейским делам Клеман Бон выразил убеждение, что на вступление Украины в Евросоюз может потребоваться 15-20 лет. Зато Бон обратил внимание на инициативу президента Франции Эммануэля Макрона о европейском политическом сообществе, в рамках которой можно было бы развивать сотрудничество с Украиной.

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