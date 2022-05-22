Чиновник также отметил, что идея о новом европейском политическом сообществе "не является альтернативой" членству в ЕС для Украины и "не препятствует ее будущему членству в ЕС".

Украина сможет вступить в Европейский Союз в перспективе 15-20 лет.

Об этом заявил госсекретарь Франции по делам Европы Клеман Бон в эфире общественной радиостанции Radio J, пишет CNN.

"Если мы говорим, что Украина вступит в Европейский Союз через 6 месяцев, год, два года, мы лжем. Это неправда. Речь идет, вероятно, о 15 или 20 годах. Как бы там ни было, это займет много времени... Это занимает очень много времени, и я не хочу, чтобы мы продавали иллюзии и ложь. Если мы скажем украинцам "Добро пожаловать в Европейский Союз, но вы не до конца читали соглашение, в сноске написано: ну это будет через 15 лет", то я думаю, что мы создаем почву для разочарования целого поколения украинцев", - сказал Бон.

Чиновник также отметил, что недавнее предложение президента Франции Эммануэля Макрона создать европейскую политическую общность для стран, не входящих в ЕС, "не является альтернативой" любом членству в ЕС для Украины и "не препятствует ее будущему членству в ЕС".

"Это дополнительный проект к Европейскому Союзу, который может предложить конкретный политический проект странам, которые не находятся в сердце Европейского Союза, но хотят приблизиться к нему", - сказал Бон.

Он призвал быть честными и признать, что любое вступление в ЕС требует времени, а новый европейский проект является полезным дополнением для демонстрации Украине намерений.

"И ожидая этого членства, мы не можем просто сказать "только так или никак"... Это быстрое и полезное дополнение для политической, экономической и энергетической защиты Украины, а также для того, чтобы сказать Украине: "Вы уже в проекте и европейской политической семье"", - добавил Клеман Бон.

Вступление Украины в ЕС - что известно

Как сообщал УНИАН, 28 февраля президент Владимир Зеленский подписал заявку на членство Украины в Европейском Союзе.

Необходимым шагом для предоставления Украине статуса кандидата на членство в ЕС было заполнение анкеты-опросника. 8 апреля во время визита в Киев глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен передала Зеленскому такой опросник. Первая его часть содержит политические и экономические критерии, вторая – оценку соответствия украинского законодательства актам права ЕС. Киев заполнил анкету и передал Еврокомиссии.

Главы государств и правительств стран-членов ЕС рассмотрят заявку Украины на встрече 23-24 июня в Брюсселе.

Зеленский надеется, что в июне страны-члены Евросоюза поддержат решение о статусе Украины как кандидата.

Тем временем президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что вступление Украины в ЕС, скорее всего, займет "несколько лет, возможно, несколько десятилетий". Он предложил создать новый тип "европейского политического сообщества", которое позволит Украине и другим странам присоединится к "основным европейским ценностям". В то же время Макрон отметил, что присоединение к нему не гарантирует будущее членство в ЕС.

В Офисе президента Украины раскритиковали предложение "отдельных западных политиков" создать альтернативу вступлению нашего государства в Евросоюз.

"Хорошая мина при плохой игре - так выглядят попытки отдельных западных политиков подменить членство Украины в Европейском Союзе символическими форматами. Десятки тысяч украинцев заплатили своей жизнью за европейский выбор не ради новой серии игры в наперстки. Украина должна получить статус страны-кандидата", - заявил Михаил Подоляк.

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