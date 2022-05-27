Британский премьер "плетет свою паутину уже более месяца".

Премьер Британии Борис Джонсон намерен создать альянс в противовес ЕС из либеральных государств, которые ревностно относятся к своему суверенитету и видят в Российской Федерации национальную угрозу.

Об этом говорится в материале итальянского издания Corriere della sera.

По данным журналистов, британский премьер "плетет свою паутину уже более месяца".

Джонсон предлагает новую систему политических, экономических и военных союзов - альтернативу ЕС, которая объединит страны, которые не доверяют Брюсселю и отдельно - позиции Германии относительно российской агрессии.

Свою идею Джонсон представил Зеленскому в Киеве 9 апреля, пишет издание.

К этому альянсу Британия хочет привлечь Украину, Польшу, Эстонию, Латвию и Литву, а также, возможно, Турцию на более позднем этапе.

Украинские власти, со своей стороны, не заняли еще конкретной позиции по инициативе Лондона, но и не отвергли.

Сейчас Зеленский ждет европейского саммита 23 июня, когда будет решаться судьба кандидатства Украины в ЕС. Журналисты пишут, что в случае отрицательного ответа президент Украины может серьезно отнестись к альтернативе Джонсона.

Однако издание предполагает, что слухи относительно альянса Британии умышленно распространяют, чтобы надавить на западный политикум. Также СМИ сомневаются в жизнеспособности самого этого альянса, поскольку у Британии нет возможностей финансовой поддержки Украины.

Также неизвестно, захотят ли к нему присоединиться Польша и страны Балтии, в противном случае это скомпроментирует их отношения с Брюсселем.

Позиция Британии

Британия с первых дней полномасштабного вторжения поддерживает Украину и выступает активным переговорщиком в передаче ВСУ тяжелого вооружения.

Вас также могут заинтересовать новости: