Президент Украины призвал не сравнивать наше государство с теми странами, которые мирно пришли к членству в Евросоюзе, потому что оно воюет за свою свободу и независимость.

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что Украине не нужны альтернативы, которые заменят предоставление статуса кандидата на членство в Европейском Союзе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Зеленский сказал на совместной пресс-конференции с премьер-министром Португалии Антониу Коштой в Киеве.

"Так получилось, что Украине нужно постоянно бороться. Я не знаю, позитивно это или нет, - это вопрос цены. Суверенитет, наша независимость, наша земля. Кто первый в очереди за вакцинами, кто последний. Война с Россией. Членство в ЕС. Много таких вызовов и много сражений, абсолютно разных", - заявил президент.

Он напомнил, что Украина продемонстрировала, что может драться.

"Мне кажется, важный очень момент относительно кандидатства сегодня абсолютно правильно сказал премьер, мы были откровенны и говорили об этом. Я сказал откровенно, кандидатство для Украины в Европейском Союзе - это важный сигнал. Это еще не членство, но очень важный сигнал для нашего народа, который отстаивает свою страну и европейские ценности", - добавил президент.

"И именно поэтому я считаю, что если не будет объединенной поддержки Украины относительно членства в Европейском Союзе, то это и есть ответ на вопрос, какие ценности мы защищаем: европейские или сугубо свои?"- подчеркнул Зеленский.

Он заявил, что понимает сложность процесса, и что определенные страны много лет проходили долгий путь, проходили годы для получения статуса кандидата на вступление в ЕС, а затем годы для обретения членства.

"Считаю некорректно нас сравнивать сегодня со странами, которые прошли мирный путь по кандидатству. Мы проходим через войну за свободу и независимость, и за эти европейские ценности, и теряем не только время, как это было у тех или иных стран, мы теряем дороже, чем время: людей", - подчеркнул Зеленский.

Он благодарен тем странам, которые будут поддерживать предоставление Украине статуса кандидата. "Очень хочу верить, что Португалия также будет на этой стороне света", - сказал президент.

При этом, глава государства пояснил, что Украине не нужна альтернатива.

"Нам не нужны те или иные возможности, или технические возможности по доступу к тем или иным финансам, это важно в отношении экономики Украины. Но нам не нужно альтернативы по кандидатству в ЕС. Нам не нужны эти компромиссы, потому что, поверьте нам, это будут компромиссы не с Украиной у Европы. Это будет очередной компромисс Европы с РФ. Я абсолютно в этом уверен. Это давление и влияние политическое и дипломатическое российских чиновников и бюрократов, лоббистов именно на решение тех или иных стран Европы поддерживать Украину или нет", - сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что Украине нужна объединенная поддержка стран ЕС.

Напомним, Владимир Зеленский 28 февраля подписал заявку на членство Украины в ЕС.

В начале апреля европейская сторона передала украинскому лидеру опросник, заполнение которого является необходимым шагом для предоставления Украине статуса кандидата на членство в Евросоюз.

Наше государство уже заполнило опросник и передало ЕС.

Президент Украины надеется, что страны-члены Евросоюза в июне поддержат решение о предоставлении нашей стране статуса кандидата.

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