Санна Марин осмотрела последствия разрушений, оставленных после себя оккупантами.

Ирпень посетила премьер-министр Финляндии, председатель Социал-демократической партии Санна Марин.

Об этом сообщили в Ирпенском горсовете, напомнив, что во время войны было повреждено более 70% города.

"Показали последствия "русского мира", что оставили после себя оккупанты. Обсудили вопросы помощи в восстановлении нашего города", - отметила секретарь горсовета Анжела Макеева.

Она поблагодарила Финляндию за позицию по территориальной целостности Украины, введение жестких санкций против России и военную поддержку и помощь.

Как сообщал УНИАН, ранее премьер-министр Португалии Антониу Кошта прибыл в Украину по приглашению своего украинского коллеги Дениса Шмыгаля и посетил Ирпень.

"Уровни разрушения и насилия абсолютно сокрушительны. Я стал свидетелем жестоких, произвольных и неоправданных нападений. Война всегда касается невинных людей. Семьи, у которых здесь была жизнь, работа, их район, вынуждены были покинуть все, чтобы попытаться спасти свою жизнь. Больше всего меня поражает насилие против мирных жителей", - отметил португальский премьер.

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