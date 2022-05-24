Рютте считает майловым предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС / REUTERS

Шансы Украины на получение кандидата на вступление в Евросоюз в ближайшее время невелики. Блок может ограничиться тем, что назовет ее потенциальным кандидатом.

Об этом заявил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, пишет nltimes.nl.

Рютте заявил, что многим странам ЕС не нравится предоставление Украине статуса кандидата. Кроме того, такой быстрый процесс был бы несправедливым в отношении стран Западных Балкан, которые гораздо дольше ждали предоставления этого статуса.

"Одна из возможностей заключается в том, что Украина становится потенциальным кандидатом на вступление и ей сообщат, сколько шагов еще надо сделать, чтобы получить этот статус. Так уже было с Боснией. Это также поможет гарантировать, что украинское правительство не будет демотивированным", - добавил Рютте.

В то же время издание отмечает, что несколько партий в нижней палате парламента Нидерландов призывают как можно быстрее дать Украине статус кандидата. Рютте же напоминает, что до российского вторжения Украина была "очень далеко" от статуса кандидата.

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Как известно, 22 мая министр правительства Франции по европейским делам Клеман Бон выразил убеждение, что на вступление Украины в Евросоюз может потребоваться 15-20 лет. Бон обратил внимание на инициативу президента Франции Эммануэля Макрона о европейском политическом сообществе, в рамках которой можно было бы развивать сотрудничество с Украиной.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал это заявление. "Если коротко, то зрады не будет ни с Францией, ни с любой другой страной. Никто нас не будет ломать. Никто не сможет нас заставить делать то, что мы не хотим делать. Ситуация категорически принципиально изменилась", - подчеркнул Кулеба.

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