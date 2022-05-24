ЕС может ограничиться тем, что назовет ее потенциальным кандидатом, уверен Рютте.

Шансы Украины на получение кандидата на вступление в Евросоюз в ближайшее время невелики. Блок может ограничиться тем, что назовет ее потенциальным кандидатом.

Об этом заявил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, пишет nltimes.nl.

Рютте заявил, что многим странам ЕС не нравится предоставление Украине статуса кандидата. Кроме того, такой быстрый процесс был бы несправедливым в отношении стран Западных Балкан, которые гораздо дольше ждали предоставления этого статуса.

"Одна из возможностей заключается в том, что Украина становится потенциальным кандидатом на вступление и ей сообщат, сколько шагов еще надо сделать, чтобы получить этот статус. Так уже было с Боснией. Это также поможет гарантировать, что украинское правительство не будет демотивированным", - добавил Рютте.

В то же время издание отмечает, что несколько партий в нижней палате парламента Нидерландов призывают как можно быстрее дать Украине статус кандидата. Рютте же напоминает, что до российского вторжения Украина была "очень далеко" от статуса кандидата.

Как известно, 22 мая министр правительства Франции по европейским делам Клеман Бон выразил убеждение, что на вступление Украины в Евросоюз может потребоваться 15-20 лет. Бон обратил внимание на инициативу президента Франции Эммануэля Макрона о европейском политическом сообществе, в рамках которой можно было бы развивать сотрудничество с Украиной.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал это заявление. "Если коротко, то зрады не будет ни с Францией, ни с любой другой страной. Никто нас не будет ломать. Никто не сможет нас заставить делать то, что мы не хотим делать. Ситуация категорически принципиально изменилась", - подчеркнул Кулеба.

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