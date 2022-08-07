Там "сожалеют о боли", причиненной украинцам.

Организация Amnesty International принесла извинения за свой отчет, в котором обвинила Украину в том, что военные подвергают опасности мирных жителей.

Об этом говорится в заявлении организации, опубликованному Sky News и Reuters.

Правозащитная группа заявила, что "глубоко сожалеет", что ее отчет вызвал гнев. При этом Amnesty не отказывается от выводов, изложенных в отчете.

"Приоритетом Amnesty International в этом и любом другом конфликте является обеспечение защиты гражданских лиц. Действительно, это было нашей единственной целью при публикации последнего исследования. Хотя мы полностью поддерживаем наши выводы, мы сожалеем о причиненной боли", - говорится в заявлении.

В организации заявляют, что якобы никакие действия украинских сил, которые они задокументировали, "не оправдывают нарушения со стороны России"

"Это не означает, что Amnesty International возлагает на украинские силы ответственность за нарушения, совершенные российскими войсками, или что украинские военные не принимают адекватных мер предосторожности в других частях страны", - говорится в сообщении.

Как писал УНИАН, Amnesty International посетила 19 городов и сел в Украине. Организация опубликовала свои выводы в отчете. Акцент был сделан на том, что украинские войска и вооружение якобы находятся в жилых районах, что подвергает мирных жителей опасности, поскольку провоцирует огонь со стороны РФ по жилым застройкам.

Отчет подхватили российские пропагандисты. Он дал им возможность утверждать, что украинцы используют мирных жителей в качестве "живого щита".

Глава Минреинтеграции Ирина Верещук назвала заявление Amnesty International "абсурдным и оскорбительным", а президент Украины Владимир Зеленский осудил Amnesty International за попытку амнистировать Россию.

Посол Британии в Киеве эмоционально прокомментировала заявление Amnesty International и напомнила, что украинцам угрожают российские ракеты.

Глава Amnesty International в Украине Оксана Покальчук ушла в отставку после того, как на неправительственную организацию обрушился гнев из-за отчета по Украине.

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