Организация уверяет, что ни один опрошенный ими человек не находился в российских тюрьмах, фильтрационных лагерях или оккупированных территориях.

Amnesty International отрицает заявление Центра стратегических коммуникаций Украины о том, что организация собирала свидетельства о размещении от людей, которые удерживаются в российских тюрьмах или фильтрационных лагерях.

Об этом говорится в сообщении на сайте организации.

Организация уверяет, что ни один опрошенный ими человек не находился в российских тюрьмах, фильтрационных лагерях или оккупированных территориях. Amnesty International говорит, что даже не имеет доступа к захваченным Россией территориям.

"Amnesty International категорически опровергает эти обвинения, которые не имеют никаких оснований и абсолютно ложные", - говорится в сообщении.

Организация отмечает, что использовала только свидетельские показания, которые добровольно и в безопасных условиях согласились отвечать на подконтрольных Украине территориях.

Ранее Центр стратегических коммуникаций заявил, что к процессу сбора показаний были привлечены независимые журналисты и волонтеры на территории Николаевской, Харьковской, Донецкой и Луганской областей. В то же время большинство материалов для отчета получены в ходе опроса лиц, которые были эвакуированы на временно неподконтрольные территории Украины: территорию Донецкой и Луганской областей или Крыма.

В частности, по информации Центра, материал собирался на территории фильтрационных лагерей и тюрем, опрос проводился среди "желающих" предоставить подобного рода информацию.

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