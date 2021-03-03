В Министерстве иностранных дел считают оскорбительными для Украины высказывания премьер-министра Словакии Игоря Матовича об "обмене" Закарпатья на российскую вакцину в условиях российской агрессии и оккупации Россией украинских территорий.

Министерство иностранных дел Украины пригласило временного поверенного в делах Словацкой Республики в Украине Матуша Корбу, которому выражен протест из-за некорректных высказываний премьер-министра Словакии Игоря Матовича об "обмене" Закарпатья на российскую вакцину.

Об этом говорится в заявлении МИД Украины.

"Независимо от мотивов, жанра или контекста, заявления главы словацкого правительства, которые напрямую затрагивают территориальную целостность Украины, категорически неприемлемы и негативно влияют на дружественную и добрососедскую атмосферу украинско-словацких отношений", - отмечается в заявлении.

В МИД подчеркивают, что особенно оскорбительно для украинского народа звучат такие «шутки» в нынешних условиях российской агрессии и оккупации Россией Автономной Республики Крым и города Севастополь, а также части украинского Донбасса.

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Кроме того, по мнению украинских дипломатов, неуместные слова главы словацкого правительства диссонируют с последовательной позицией Словакии в поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах.

"МИД Украины требует официальных извинений от премьер-министра Словакии Игоря Матовича за некорректные высказывания", - говорится в заявлении.

В свою очередь посол Украины Юрий Мушка также совершил соответствующий демарш в МИД Словацкой Республики.

Что сказал премьер Словакии Матович

Ранее в эфире словацкой радиостанции Radio Express ведущий спросил у премьера Словакии Матовича, что тот пообещал РФ в обмен на поставки вакцины Sputnik V.

Матович сначала ответил: "Закарпатскую Украину", но потом сказал, что оговорился, и добавил, что "ничего не пообещал", но подчеркнул необходимость обеспечения Словакии вакциной.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что вышеуказанное некорректное высказывание Матовича портит отношения Украины и Словакии.

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Автор: Виталий Саенко